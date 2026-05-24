Zehn Prozent. So viel wollte Pierre Wertheimer Gabrielle Chanel am Verhandlungstisch lassen, als die beiden 1924 die Firma Parfums Chanel gründeten. Zehn Prozent für die Frau, deren Name auf dem Flakon stand; siebzig Prozent für die Wertheimers, die das Geld und die Distribution beisteuerten. Coco Chanel empfand das als Raub. Sie sollte nie aufhören, dagegen zu kämpfen — und doch wurde gerade aus dieser Konstruktion das ertragreichste Zehnprozent-Geschäft der Luxusgeschichte.

Gut ein Jahrhundert später streicht die Familie Wertheimer allein für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 5,8 Milliarden US-Dollar ein, wieder in ähnlicher Größenordnung wie 2023, nachdem die Familie 2024 auf eine Ausschüttung verzichtet hatte. Zusammengerechnet über die vergangenen zehn Jahre ergibt sich nach „Bloomberg“-Berechnungen ein Geldregen von mindestens 21 Milliarden US-Dollar; die Brüder Alain und Gérard Wertheimer kommen gemeinsam auf ein Vermögen von rund 85 Milliarden Dollar, weist der Bloomberg Billionaires Index aus. Chanel ist die profitabelste private Luxusdynastie der Welt – und zugleich die diskreteste.

Deal aus Deauville

Die Geschichte beginnt auf einer Pferderennbahn. Im Jahr 1922 vermittelte Théophile Bader, der Gründer der Galeries Lafayette, auf der Bahn in Deauville den Kontakt zwischen Gabrielle Chanel und den Brüdern Pierre und Paul Wertheimer, die das Kosmetikunternehmen Bourjois besaßen. Chanel hatte ein Jahr zuvor mit Ernest Beaux, einem französisch-russischen Parfümeur, eine Duftsensation kreiert: Chanel N°5, das erste Parfum, das synthetische Aldehyde mit Blütenaromen verband und damit den Duftcode der Zeit radikal brach. Was fehlte, war die industrielle Skalierung. Die Wertheimers lieferten Kapital, Logistik und weltweiten Vertrieb; dafür sicherten sie sich 70 Prozent des neugegründeten Parfums Chanel, Bader erhielt 20 Prozent für die Vermittlung, Chanel blieb mit 10 Prozent die Namensträgerin.

Coco Chanel im Jahr 1969 | Bildquelle: Imago Images / United Archives International

Über zwanzig Jahre versuchte Chanel, das Verhältnis zu ihren Gunsten zu verschieben. Juristische Klagen häuften sich; im Zweiten Weltkrieg eskalierte der Konflikt dramatisch. Chanel, die im Pariser Hotel Ritz mit dem deutschen Geheimdienstmitarbeiter Hans Günther von Dincklage liiert und ab 1941 unter der Registrierungsnummer F-7124 als Agentin der deutschen Abwehr tätig war, versuchte, die Rassengesetze der Besatzer zu nutzen. Am 5. Mai 1941 stellte sie eine offizielle Petition an die Behörden, um die Anteile der geflohenen jüdischen Familie Wertheimer auf sich übertragen zu lassen.

Die Wertheimers hatten vorgesorgt. Nur Tage vor dem Einmarsch der Wehrmacht in Paris übertrugen sie ihre Anteile treuhänderisch an Félix Amiot, einen christlichen Flugzeugkonstrukteur, der als offizieller Arisierungsbeauftragter anerkannt war. Amiot hielt die Stellung, hielt Chanel von den Gewinnen fern und übertrug das Unternehmen nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes vertragsgemäß zurück. Nach der Befreiung von Paris 1944 wurde Chanel wegen Kollaboration verhaftet, kam jedoch nach kurzer Zeit frei – Historiker gehen davon aus, dass hochrangige alliierte Verbindungen, darunter womöglich Winston Churchill persönlich, einen öffentlichen Prozess verhinderten.

Pierre Wertheimer wählte danach nicht die Konfrontation, sondern den Pragmatismus. 1947 vereinbarte er mit Chanel eine umfassende Vertragsrevision: Sie erhielt eine pauschale Entschädigung für entgangene Kriegsgewinne sowie eine weltweite Lizenzgebühr von 2 Prozent auf alle Parfümumsätze. Pierre finanzierte 1954 zudem die Wiedereröffnung des Pariser Couture-Hauses und übernahm bis zu Chanels Tod im Januar 1971 ihre gesamten privaten Lebenshaltungskosten – von der Hotelrechnung im Ritz bis zu laufenden persönlichen Ausgaben.

Die unsichtbaren Herrscher

Alain und Gérard Wertheimer sind Enkel jenes Pierre. Alain, 77, ist heute Global Executive Chairman von Chanel; sein jüngerer Bruder Gérard, 75, gilt als für die Uhrensparte prägende Figur und residiert in Genf, wo er regelmäßig als reichster Einwohner der Schweiz in Vermögensranglisten auftaucht. Beide sind konsequent medienfern. In der Front Row auf Modenschauen sucht man sie meist vergeblich; die Brüder tauchen lieber auf internationalen Galopprennbahnen auf, wo ihr Gestüt Wertheimer & Frère zu den historischen Größen des europäischen Vollblutsports zählt, wie France Galop offiziell vermerkt. Gérard brachte es 2001 in einem der seltenen öffentlichen Statements der Familie auf den Punkt: Die Wertheimers verstünden sich als Hüter eines Mythos; das Scheinwerferlicht gehöre den Designern und der Marke.

Das wohl berühmteste Parfüm der Welt: Chanel Nº 5. Bildquelle: Imago Images / Depositphotos

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Das Vermögen läuft durch eine sorgfältig verschachtelte Architektur. Die operative Mutter ist Chanel Limited mit Sitz in London, 2018 dorthin verlegt. Über ihr thront Mousse Investments Limited, 1979 auf den Cayman Islands gegründet, die weder Körperschafts- noch Einkommens- noch Quellensteuer erheben; das Vereinigte Königreich erhebt im Regelfall keine Quellensteuern auf Dividenden an ausländische Muttergesellschaften. Das Ergebnis: Nach Steuern und ohne zusätzlichen britischen Quellensteuerabzug fließen die Dividenden an die Cayman-Holding. Chanels eigene Governance-Sprache nennt lediglich einen einzigen „shareholder"; bei Companies House weist Chanel Limited keine registrierungspflichtige Person mit signifikanter Kontrolle aus.

Von den Caymans steuert das Family Office Mousse Partners aus New York das diversifizierte Portfolio: Private Equity, Immobilien, Venture Capital und Minderheitsbeteiligungen wie die 5,7 Prozent am Haarpflegehersteller Olaplex oder die Beteiligung an der Privatisierung von Rothschild & Co im Jahr 2023. In der Nachfolgeplanung zeichnet sich eine geräuschlose Stabübergabe ab: Charles Heilbronn, Halbbruder der beiden Wertheimers und Gründungschef von Mousse Partners, rückt zugunsten seines 38-jährigen Sohnes Arthur Heilbronn in den Hintergrund – Harvard-Absolvent, früherer Goldman-Sachs-Banker, heute Managing Director und Co-Chef für Private Equity.

Das Chanel-Modell hält

Während Bernard Arnaults LVMH für 2025 einen Umsatzrückgang von 5 Prozent auf 80,8 Milliarden Euro meldete und François-Henri Pinaults Kering im selben Jahr 13 Prozent des Umsatzes verlor – Gucci allein büßte 22 Prozent ein –, legte Chanel zu. Der Umsatz stieg 2025 auf 19,3 Milliarden Dollar, plus 2 Prozent gegenüber Vorjahr; der operative Gewinn kletterte um 5 Prozent auf 4,712 Milliarden Dollar bei einer Marge von 24,4 Prozent. Der Free Cashflow legte laut Chanels eigenem Jahresbericht um 44 Prozent auf 2,646 Milliarden Dollar zu. Nur Hermès – der eigentliche Benchmark für Preisdisziplin und Knappheitssteuerung, der im ersten Quartal 2026 um 6 Prozent wuchs – und Richemonts Schmucksparte mit Cartier und Van Cleef, deren Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 14 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro kletterte, stehen operativ stärker da.

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Der Unterschied liegt vor allem in der Struktur. Börsennotierte Konzerne liefern quartalsweise Signale an den Markt und geraten unter Druck, Wachstum über Volumen zu generieren. Chanel braucht das nicht. Als die Luxusbranche in den Boomjahren 2021 bis 2023 die Preise teils um mehr als 20 Prozent anhob und stillen Schaden an ihrer Exklusivität anrichtete, konnte Chanel antizyklisch investieren: 2024 lagen die Investitionen bei 1,755 Milliarden Dollar, 43 Prozent über Vorjahr; 2025 flossen zusätzlich über 700 Millionen Dollar in Zulieferer, handwerkliche Produktionsbetriebe und Kreislaufmaterialien. Keine Quartalsguidance, kein aktivistischer Aktionär, der dazwischenredet.

Blazy und der neue Mythenspeicher

Intern war 2025 auch ein Jahr des Übergangs. Nach dem Abschied von Virginie Viard verpflichtete Chanel den Designer Matthieu Blazy als neuen künstlerischen Leiter. Seine erste Kollektion, präsentiert im Oktober 2025, erschloss nach Reuters-Berichten eine jüngere, designorientierte Käuferschicht, ohne die historischen ästhetischen Codes des Hauses zu beschädigen. Kommerzielle Treiber waren die Chanel-25-Handtasche, die großformatige Maxi Flap Bag sowie neu interpretierte Tweedjacken; im Duftbereich wuchs die Nachfrage nach Chance Eau Splendide spürbar. Amerika wuchs um 6,4 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar, Europa um 6,7 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar; der asiatisch-pazifische Raum, mit 9,2 Milliarden Dollar der mit Abstand größte Markt, stagnierte – China zog laut CFO Philippe Blondiaux im vierten Quartal aber wieder an.

Model auf dem Runway der Chanel Cruise 2026-2027 Fashion Show im Casino Municipal in Biarritz | Bildquelle: Imago Images / ABACAPRESS

Was Chanel 2026 verteidigt, ist das Kernkapital jedes Luxushauses: das Gefühl von Unnahbarkeit. Branchenanalysten sprechen von einer Sanduhr-Ökonomie, in der sich schätzungsweise 60 bis 70 Millionen aspirative Konsumenten weltweit aus dem Luxusmarkt zurückgezogen haben, weil die Preiserhöhungen der Boomjahre das Versprechen der Teilhabe gebrochen haben. Marken wie Gucci, die auf hohe Sichtbarkeit und logogetriebene Einstiegsprodukte setzten, spüren das am härtesten. Chanel hat diesen Fehler nicht gemacht – auch weil niemand die Wertheimers dazu zwingen konnte.

Zehn Prozent. Coco Chanel empfand diesen Anteil als Demütigung. Die Wertheimers sahen darin das Fundament. Mindestens 21 Milliarden Dollar Dividende in einem Jahrzehnt, ein operativer Gewinn von 4,7 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr, ein Haus, das zur Luxuskrise der 2020er-Jahre robuster dasteht als fast jeder seiner börsennotierten Konkurrenten – das ist der Ertrag jenes Deals von Deauville. Die Frau, die ihn als ungerecht empfand, hat dem Unternehmen ihren Namen gegeben. Die Familie, die er bereichert hat, hat es nie nötig gehabt, ihren eigenen daneben zu setzen.