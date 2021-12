Redaktion 27.03.2018 Lesedauer: 1 Minute

Chaos im Geldhaus Deutsche Bank sucht neuen Chef – schon wieder

Der Vorstandschef kriegt den Laden nicht in den Griff, und die IT-Chefin teilt kräftig aus und bringt sich damit selbst in Schwierigkeiten. Bei der Deutschen Bank ist ordentlich was los. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ fasst zusammen.