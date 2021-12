Charisma-Fonds mangels Masse eingestellt

Zwei Mischfonds der PEH Wertpapier AG sind in diesem Monat vom Markt verschwunden: Die beiden Produkte der Charisma-Fondsfamilie Baseplus und Mixxplus hatten nach Angaben von PEH-Chef Martin Stürner ein zu geringes Volumen, um wirtschaftlich weiter betrieben werden zu können. Sie wurden verschmolzen mit ähnlich anlegenden Produkten der Reihe PEH-Trust Rendite Plus (WKN: A0M903) und Balanced (WKN: A0M906).Bereits Mitte Juli wurden der Rentenfonds Q-Renten Welt und der Aktienfonds Q-Discount aufgelöst. Ihre Fondsvermögen wurden auf die Q-Renten Global (WKN: A0NJYS) und Q-Europa (WKN: 986367) übertragen.Für die Anleger erfolgte die Fondsfusion kostenlos. Allerdings wird beim Q-Renten Welt (0,5 Prozent) eine doppelt so hohe Verwaltungsgebühr fällig als beim Q-Renten Global (1 Prozent). Bei den Fonds Rendite Plus und Balanced liegt bei jeweils 1,5 Prozent.Auch bei der Fondsgesellschaft First Private Investment Management wird es Ende September eine Fondsfusion geben: Das Volumen des Akteur (WKN: 977954) geht auf den Europa Aktien Ulm (WKN: 979583) über.