Charles Neus übernimmt den Versicherungsvertrieb bei Schroders

Der 46-jährige folgt auf Clemens Bertram, der vor kurzem als Vertriebsleister zur UBS wechselte . Neus berichtet an Achim Küssner, Geschäftsführer bei Schroder Investment Management.Neus hat über 17 Jahre Erfahrung in der deutschen Versicherungsbranche. Er wechselt von J.P. Morgan Asset Management, wo er vor seinem Wechsel zu Schroders fünf Jahre Leiter Retail Insurance war. In dieser Rolle baute er neue Vertriebswege auf und erweiterte den deutschen Kundenstamm. Zuvor war er sechs Jahre bei Fidelity Investment Services tätig und verantwortete das von ihm neu aufgestellte Geschäft rund um Versicherungen.„Die Verpflichtung von Charles Neus verdeutlicht glaubhaft unsere globale strategische Initiativ,e den Versicherungssektor als wichtigen Bestandteil für Schroders aufzubauen“, sagt Küssner. „Charles wird sich im Sinne der Versicherungskunden intensiv mit Multi-Asset- und strukturierten Lösungen für den Versicherungssektor auseinandersetzen und neue Angebote erarbeiten.“