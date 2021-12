Charles Neus und sein Oldtimer Fiat Dino Coupé 2400 „Die Garage hat ein Fenster zum Wohnbereich“

Fiat Dino Coupé 2400



Baujahr: Juli 1971



Wert des Fahrzeugs: „Ein Zehntel dessen, was man für einen Ferrari Dino zahlen ‚darf‘.“



Besonderheiten: „Wie die meisten Dinos kommt auch dieser aus Italien. Bevor er in Deutschland ankam, machte er einen Umweg über die Schweiz – wo er vor zehn Jahren komplett restauriert wurde. Obwohl Fiat draufsteht, ist dieses spätere Modell bei Ferrari gebaut und mit einem 6-Zylinder-Ferrari-Motor ausgestattet. Durch Zufall habe ich dieses Auto in Frankfurt gefunden. Als 50-Jähriger gehöre ich langsam zu den Best Agern – einer Gruppe, in der sich viele Sammler bewegen.“



Wie die meisten Jungs bin ich mit dem Virus „Autos“ aufgewachsen. Mit der Zeit neigt man sich mehr und mehr den Autos zu, welche die Jugendzeit geprägt haben und die jetzt zum Oldtimer reifen.Ich interessiere mich für Fahrzeuge, die man nicht an jeder Straßenecke findet und die Emotionen wecken.So weit geht meine Liebe zu Autos dann doch nicht. Sollte es aber ein Name sein, dann „Die rote Diva“.Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann habe ich gleich zwei. Als Oldtimer einen Ferrari 250 California Spyder in der SWB-Ausführung und als Youngtimer den Aston Martin V8 Vantage X-Pack Coupé aus dem Jahr 1988.... am liebsten jemand, die/der genau so verrückt ist wie ich – bezogen auf Autos, versteht sich.In der Regel die des Motors. Ansonsten immer wieder gern „Streetlife“ von Randy Crawford & The Crusaders.Doch schon relativ oft, allerdings bleibt es dabei meistens nur bei Kurzfahrten zur Arbeit oder kurzen Ausflügen rund um Frankfurt.Aber sicher doch. Dabei hat die Garage auch ein Fenster zum Wohnbereich.