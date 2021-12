Charles Zerah schätzte Fed-Zinspolitik falsch ein Carmignac-Manager gibt Fehler zu

Charles Zerah gab in einem Interview zu, dass er sich unter denen befindet, die die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve in 2014 nicht richtig eingeschätzt haben, berichtete Finanzagentur Citywire. Dementsprechend habe er die Laufzeit der Anleihen seines Fonds falsch gewählt, so Zerah.Seinen Fonds, den Carmignac Portofolio Global Bond, habe dieser Fehler nicht beeinträchtigt, so Zerah. Der starke Dollar habe zudem für guten Rückenwind in den vergangenen sechs Monaten gesorgt.Der Fonds hatte in letzten drei Jahren (Standpunkt Ende November 2014) eine Rendite von 11,7 Prozent. Wahrendessen fiel sein Vergleichsindex, der J.P.Morgan Global GBI Unhedged, um 1,26 Prozent.