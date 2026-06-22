Chase startet eine bundesweite Werbekampagne und holt sich einen prominenten Fürsprecher: Thomas Müller, gerade als TV-Experte bei der Fußball-WM präsent, wird Markenbotschafter.

Mitten in der Fußball-WM 2026 taucht Thomas Müller plötzlich auch im Werbeblock auf. Die Digitalbank Chase, hierzulande die Privatkundensparte von J.P. Morgan Chase & Co., hat den früheren Bayern-München-Rekordspieler als Gesicht einer neuen bundesweiten Kampagne verpflichtet.

Skepsis als Ausgangspunkt

Den Aufhänger der Kampagne liefert ein typisch deutsches Phänomen: Laut Bundesbank lagen Ende 2025 rund 3,5 Billionen Euro der deutschen Privathaushalte in Bargeld und Sichteinlagen – also auf Girokonten oder als Schein und Münze im Portemonnaie. Die Deutschen sparen zwar fleißig, scheuen aber oft den nächsten Schritt zu renditeträchtigeren oder komfortableren Finanzangeboten.

Genau diese Zurückhaltung greift die Kampagne auf. Unter dem Motto „Entdecke, was dein Banking kann“ zeigt Chase Menschen in Alltagssituationen, die dem Thema Finanzen mit einer gewissen Distanz begegnen.

Müller als Zugpferd

Thomas Müller ist in diesen Wochen besonders präsent: Als TV-Experte ordnet er WM-Spiele ein und ist für ein Millionenpublikum fast täglich auf dem Bildschirm zu sehen. Chase nutzt diese Aufmerksamkeit. Müller gilt als direkt, humorvoll und bodenständig – Eigenschaften, mit denen die Bank ihr Angebot verknüpfen will. „Chase steht für Banking, wie ich es mag – einfach, klar und direkt. Das passt zu mir: nicht lange drumherum reden, sondern immer on point“, so Müller.

Nina Falk, Marketingleiterin bei Chase in Deutschland, erklärt, Ziel sei es, Menschen dabei zu unterstützen, das Potenzial ihres Geldes zu erschließen. Müller passe mit seiner offenen Art gut zu dem Anspruch, Banking zugänglicher zu gestalten.

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TV-Premiere und nationale Ausrollung

Zum Auftakt der Kampagne lief am 21. Juni ein 50-sekündiger TV-Spot. Ab Anfang Juli folgt eine Out-of-Home-Kampagne in Großstädten wie Berlin, Frankfurt am Main und München. Ergänzt wird der Auftritt durch digitale Kanäle sowie Werbung im Umfeld von Streaming-Diensten – und der laufenden Fußball-WM.

Chase betreibt sein Deutschlandgeschäft von Berlin aus. Das Unternehmen steht unter gemeinsamer Aufsicht von Bafin, Europäischer Zentralbank und Bundesbank. Die Kreativarbeit für die Kampagne übernahm die Agentur Accenture Song, die Mediaplanung Essence Mediacom.