Die US-Digitalbank J.P. Morgan Chase startet im zweiten Quartal in Deutschland. Zum Auftakt gibt es ein Tagesgeldkonto. Doch die Ambitionen sind groß.

Die US-Großbank J.P. Morgan Chase plant für das zweite Quartal den Markteintritt ihrer Digitalbank Chase in Deutschland. Daniel Llano Manibardo, Leiter des hiesigen Geschäfts, kündigte im Interview mit „Bloomberg“ an, langfristig zu den führenden Anbietern im deutschen Privatkundengeschäft aufsteigen zu wollen.

Für Chase ist Deutschland nach Großbritannien der zweite europäische Markt. Die Wahl fiel auf die Bundesrepublik aufgrund ihrer Größe: Einwohnerzahl, Bruttoinlandsprodukt und die Dimension des Bankenmarkts hätten Deutschland zur naheliegenden Option gemacht, erklärte Llano Manibardo, der zuvor bei ING tätig war.

Tagesgeldkonto als Einstiegsprodukt

Zum Start wird Chase ein Tagesgeldkonto mit einem nach eigenen Angaben „attraktiven Zinssatz“ anbieten. Danach sollen zügig weitere Produkte folgen. Das Ziel sei es, zur Hauptbank für Verbraucher zu werden – mit einem vollständigen Angebot von Girokonten bis zu Investmentprodukten.

Der Aufbau eines profitablen Geschäfts stehe zwar auf der Agenda, im ersten Jahr nach Marktstart liege der Fokus jedoch auf Investitionen. Chase wolle sich über Werbung, Sponsoring und andere Maßnahmen bekannt machen.

Standort Berlin statt Frankfurt

Als deutschen Standort wählte J.P. Morgan Chase Berlin. Die Entscheidung begründete Llano Manibardo mit der Verfügbarkeit von Experten für digitales Banking und der hohen Fintech-Dichte in der Hauptstadt. Bislang wurden 150 Mitarbeiter eingestellt, weitere Einstellungen laufen. Der Standort ist für rund 400 Beschäftigte ausgelegt, wobei die Belegschaft mit der Einführung neuer Produkte wachsen wird.

Obwohl Chase als reine Digitalbank auftritt, sollen Kunden die Möglichkeit haben, mit echten Menschen zu sprechen. Der Kundenservice wird teilweise in Deutschland angesiedelt sein. „Die Beziehung zwischen Kunden und ihrem Geld ist sehr sensibel“, sagte Llano Manibardo.

Technologieplattform aus Großbritannien

In Großbritannien startete Chase 2021 als erstes Retailgeschäft von J.P. Morgan Chase außerhalb der USA. Mittlerweile zählt die Bank dort rund 2,5 Millionen Kunden und verwaltet rund 30 Milliarden Euro an Einlagen.

Die in Großbritannien entwickelte Tech-Plattform wird nun auch in Deutschland genutzt. Sie lässt sich nach Angaben von Chase in nahezu allen europäischen Märkten einsetzen und muss lediglich an lokale Gegebenheiten angepasst werden. Diese Skalierbarkeit mache den Ansatz effizient und ermögliche kostengünstiges Arbeiten.

Weitere Expansionsschritte in Europa seien vorerst nicht geplant. Chase wolle zunächst Deutschland zu einem Erfolg machen, bevor weitere Märkte in Betracht gezogen