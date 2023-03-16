Künstliche Intelligenz ist seit einiger Zeit in aller Munde – speziell der Chatbot Chat GPT. Doch was bleibt langfristig von dem Hype? Im Podcast diskutieren Kristina Bambach, Georg von Wallwitz und Andreas Fitzner von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz.

DAS INVESTMENT ist exklusiver Medienpartner für den Investmenttalk aus der Kaffeeküche vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. In der aktuellen Ausgabe sprechen Kristina Bambach, Georg von Wallwitz und Andreas Fitzner über die Chancen von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft.

Dabei kommt von Wallwitz zu dem Schluss: „In Künstliche Intelligenz fließt aktuell viel Geld. Was vorletztes Jahr Kryptowährungen und letztes Jahr virtuelle Realität war, ist jetzt Chat GPT. Es gibt in Zukunft sicher Anwendungen, die basierend auf Chat GPT funktionieren. Ob neue Unternehmen oder Google & Co. davon profitieren, ist noch unklar. Solange das so ist, würde ich mein Geld eher auf der Seitenlinie halten.“

Fitzner vertritt die gleiche Meinung: „Wir sind in dem Bereich mit Google und Microsoft bereits gut investiert. Künftig müssen wir Unternehmen finden, denen Künstliche Intelligenz wirklich zugute kommt.“