KI-Ängste belasten Versicherer-Aktien: Die Allianz verliert zeitweise 3 Prozent. Grund ist ein ChatGPT-Vertriebstool, das Hausrat- und Kfz-Versicherungen vermittelt.

Bisher konnten ChatGPT-Nutzer nur allgemeine Informationen und Tipps zu Versicherungen erhalten: Nun kündigt US-Versicherungsvergleichsplattform Insurify an, Versicherungsabschlüsse künftig direkt über KI-Dialoge auf Basis von ChatGPT zu ermöglichen.

Europäische Versicherungsaktien sind am Dienstag unter Druck geraten. Auslöser waren Befürchtungen, dass KI-gestützte Vertriebskanäle wie ChatGPT traditionelle Geschäftsmodelle verändern könnten. Der Branchenindex gab rund 2 Prozent nach und fiel an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurück, wie die Nachrichtenagentur DPA-AFX berichtet.

Die Allianz-Aktie verlor zwischenzeitlich 3 Prozent, bevor sich an der 21-Tage-Linie wieder Käufer fanden. Im europäischen Stoxx-600-Versicherungsindex waren auch andere große Versicherer belastet.

Personalisierte Angebote über ChatGPT möglich

Hintergrund der Kursverluste ist die Ankündigung der US-Versicherungsvergleichsplattform Insurify, Versicherungsabschlüsse künftig direkt über KI-Dialoge auf Basis von ChatGPT zu ermöglichen. Nutzer können seit diesem Jahr personalisierte Versicherungsangebote etwa für Hausrat direkt über das ChatGPT-Interface erhalten – nicht mehr nur allgemeine Informationen oder generische Tipps.

Als Beispiele werden der spanische Digitalversicherer Tuio für Hausratversicherungen sowie US-Startups für Kfz-Versicherungen genannt, die auf Basis eingegebener Daten konkrete Preise nennen können. Voraussetzung ist, dass ein Anbieter seine Dienste in ein KI-Tool integriert.

Anleger befürchten wohl, dass neue KI-Vertriebskanäle bestehende Geschäftsmodelle verändern und traditionelle Vermittler überflüssig machen könnten. Im US-Handel am Vortag standen Versicherungsmakler bereits unter Druck, wie DPA-AFX meldet.

Breiter KI-Einsatz bereits in Betrieb und Schadenmanagement

Bei genauerem Hinsehen handelt es sich in erster Linie um ein Vertriebsthema, schreibt die„ Börsen-Zeitung“. Denn im Betrieb, im Schadenmanagement und im Underwriting wird KI bei Versicherern in Deutschland bereits breit angewendet.

Dabei geht es um Betrugserkennung, die vielerorts weitgehend von KI übernommen wurde, aber auch um die Schadenaufnahme beispielsweise in der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. Eine aktuelle Studie von Deloitte und dem Insurtech Hub Munich zeigt, dass 47 Prozent der Versicherer KI im Schadenmanagement einsetzen.

Bei der R+V Versicherung soll KI auffällige Schadensfälle und Betrugsmuster bei Kfz-Schäden identifizieren, erklärte ein Sprecher gegenüber der Börsen-Zeitung. Das reduziere die Notwendigkeit manueller Prüfungen und beschleunige den Prozess erheblich. Bei Unfällen könne die KI die Schadenshöhe präzise und schnell ermitteln.

Konkret wird die KI künftig bei Unfällen Fotos, Polizeiberichte und andere Dokumente automatisch analysieren und daraus die Schadenshöhe sowie die Reparaturkosten ableiten. Das beschleunigt die Bearbeitungsabläufe, verringert die Fehlerhäufigkeit und reduziert Kosten.

Ein Sprecher des stark im Industriegeschäft tätigen Versicherers Talanx wies gegenüber der „Börsen-Zeitung“ auf die Vorteile der KI bei der Verarbeitung großer Datenmengen hin. Die KI könne große Informationsmengen besser strukturieren und auswerten und dadurch Mitarbeitenden Freiräume für andere Tätigkeiten schaffen. Neben reinen Effizienzgewinnen seien deutliche Qualitätssteigerungen beispielsweise in der Verwaltung von Verträgen, bei Schäden und im Underwriting möglich.

Maklergeschäft könnte sich stark verändern

Große Veränderungen durch KI dürfte es im Maklergeschäft geben, das für Industrieversicherer besonders wichtig ist, so der Talanx-Sprecher gegenüber der „Börsen-Zeitung“. Durch KI können Makler deutlich mehr Angebote von Versicherern einholen und schnell verarbeiten. Darauf müsse sich ein Versicherer ebenfalls ausrichten, sicherlich unterstützt durch KI.

Im Fokus des Einsatzes von KI stehen immer wieder Anwendungen, die sich skalieren lassen, sodass damit Effizienzen gewonnen werden können, berichtet die „Börsen-Zeitung“. Gerade einfache Routineanfragen werden zukünftig von KI-basierten Chatbots beantwortet. So beantwortet auf der R+V-Homepage der Chatbot Emmie bereits heute Fragen zur Tierversicherung und der digitalen Versichertenkarte.

KI soll fehlende Fachkräfte ersetzen

Mithilfe der KI sollen die Lücken, die durch den Fachkräftemangel und das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge entstehen, zumindest teilweise geschlossen werden, schreibt die„ Börsen-Zeitung“. Einzelne Versicherer rechnen in den kommenden vier bis sechs Jahren mit altersbedingten Abgängen von bis zu einem Drittel der heutigen Belegschaft.

Wollen Versicherer aus dem kleiner werdenden Pool von Nachwuchskräften einen nennenswerten Teil für sich gewinnen, müssen sie einen attraktiven Arbeitsplatz bieten. Dazu gehören neben einem modernen Arbeitsumfeld insbesondere Arbeitsinhalte, die anspruchsvoll und abwechslungsreich sind. Routinetätigkeiten gehören nicht dazu.

Große Kosteneinsparungen

Für Versicherer eröffnen sich bei genauerem Hinsehen deutliches Kostenpotenzial im Vertrieb, das mögliche Nachteile wie größere Preistransparenz zumindest teilweise kompensieren oder in den Schatten stellen könnte, heißt es bei DPA-AFX. Hinzu kommt der potenzielle Einsatz von KI in Bereichen wie Schadensmanagement und Anspruchsprüfung, was ebenfalls Kosten sparen würde.

Versicherungsspezialist Stephan von Heymann warnt in seinem Blog allerdings, dass Anleger vorsichtig bleiben dürften, bis klar ist, wie schnell KI-Vertriebskanäle tatsächlich Kundenverhalten und Ertragsstrukturen verändern. Die Versicherungsbranche habe laut Analysten in den vergangenen Jahren selbst stark in digitale und KI-gestützte Lösungen investiert – nicht nur im Vertrieb, sondern auch in Effizienzprozesse wie Risikoanalyse, Betrugserkennung und Schadenabwicklung. Diese Investitionen könnten mittelfristig einen strategischen Vorteil verschaffen.