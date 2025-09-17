BU-Spezialist Matthias Helberg hat ein ChatGPT-Tool gegen Falschinformationen entwickelt. Was das Tool leistet und warum es trotzdem keine Beratung ersetzt.

Matthias Helberg ist selbständiger Versicherungsmakler, der sich vor allem auf die BU-Versicherung und andere Biometrie-Produkte spezialisiert.

Der Osnabrücker Versicherungsmakler Matthias Helberg hat ein kostenloses Zusatz-Tool für ChatGPT entwickelt, das Fehlinformationen bei Berufsunfähigkeitsversicherungen korrigieren soll. „Dein BU-Assistent“ richtet sich an Verbraucher, die sich über Künstliche Intelligenz zu dem Versicherungsthema informieren.

Das Tool bietet vier Einstiegsmöglichkeiten für unterschiedliche Nutzergruppen - von Interessenten bis hin zu bereits Versicherten. Ein integrierter Rechner hilft dabei, eine grobe Orientierung zur möglichen Versorgungslücke zu gewinnen. Außerdem zeigt das Tool häufige Fehler beim Abschluss auf, etwa unvollständige Gesundheitsangaben oder übereilte Antragstellungen.

KI: Häufig Halluzinationen beim Thema BU

„Der BU-Assistent hilft, Fehler beim Abschluss zu vermeiden – damit Versicherte einen Vertrag bekommen, auf den sie sich verlassen können“, erklärt Helberg. Das Tool ersetze allerdings keine fundierte individuelle BU-Beratung; alle Angaben seien ohne Gewähr. Es soll laut BU-Experte als Orientierungshilfe dienen, ohne dass Nutzer direkt Anträge ausfüllen oder umfangreich recherchieren müssen.

Mit dem Tool reagiert Helberg auf ein wachsendes Problem: Immer mehr Menschen nutzen KI-Systeme, um sich über Versicherungen zu informieren. Gerade bei komplexen Produkten wie der Berufsunfähigkeitsversicherung können Fehlinformationen der KI-Systeme, sogenannte Halluzinationen, jedoch zu unzureichender Absicherung führen.

So kommen Interessenten ans ChatGPT-Tool

Nutzer können das kostenlose Tool über den GPT Store von ChatGPT aufrufen. Es funktioniert mit allen aktuellen ChatGPT-Versionen. Laut Helberg liefern die kostenpflichtigen ChatGPT-Varianten hilfreichere Antworten und erreichen weniger schnell das Nutzungslimit.

Der Osnabrücker Versicherungsmakler arbeitet seit über 20 Jahren spezialisiert im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherungen und hat sich durch kritische Analysen der Versicherungsbranche einen Namen gemacht. „Über alle Jahre gesehen wurden rund 90 Prozent unserer Leistungsfälle anerkannt“, sagte Helberg in einem Interview mit DAS INVESTMENT.