Weniger als 2021 5,5 Millionen Deutsche überziehen für die Festtage ihr Girokonto

Knapp ein Viertel der Deutschen plant dieses Weihnachten deutlich weniger auszugeben als in den Vorjahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Vergleichsportals Check 24. Dennoch werden 5,5 Millionen Deutsche für das Fest der Liebe ihr Girokonto überziehen.

39 Prozent der Verbraucher planen, dieses Weihnachten weniger Geld für Geschenke, Festessen, Restaurantbesuche und Feierlichkeiten auszugeben, so eine Umfrage des Vergleichsportals Check 24. 23 Prozent, möchten ihre Ausgaben rund um das Weihnachtsfest sogar deutlich verringern. Dagegen wollen 12 Prozent der Befragten etwas beziehungsweise deutlich mehr Geld ausgeben.

So viel wollen die Deutschen dieses Jahr an Weihnachten ausgeben. © Check 24

5,5 Millionen Deutsche finanzieren Festtage mit Dispokredit

36 Prozent der Befragten wollen für Weihnachten mehr als 250 Euro ausgeben. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 41 Prozent. Dagegen planen 37 Prozent der Befragten mit einem Budget von bis zu 250 Euro, was einem Prozentpunkt mehr entspricht als noch 2021. Mehr als ein Viertel der Verbraucher weiß noch nicht, wie viel Geld es ausgeben möchte. Insgesamt überziehen 5,5 Millionen Deutsche für die Festtage ihr Girokonto – 6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Über die Umfrage:

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von Yougov Deutschland im Auftrag von Check 24, an der 2.246 Personen zwischen dem 25. November und 28. November 2022 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.