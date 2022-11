Teilen

Private Haftpflicht-Policen Hälfte der Studierenden fehlt eine essenzielle Versicherung

Verbraucherschützer empfehlen, mit Versicherungen diejenigen Risiken finanziell abzusichern, die besonders schwere Folgen nach sich ziehen. Das trifft auf so manche Sachschäden zu, für die Erwachsene allgemein in unbegrenzter Höhe haften. Doch vielen Studierenden in Deutschland fehlt dieser Schutz.