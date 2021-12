Check24-Analyse In diesen Bundesländern bekommen Sie die günstigsten Kredite

Die Kreditkonditionen für Privatkunden variieren von Bundesland zu Bundesland. Das Online-Vergleichsportal Check24 hat den effektiven Jahreszins für Konsumentenkredite 2015 bundesweit verglichen und mittlere Laufzeiten sowie Kreditsummen in die Analyse einbezogen.Verbraucher in den westlichen Bundesländern nehmen demnach im Schnitt höhere Kredite auf als ihre Nachbarn im Osten des Landes. Gleichzeitig kommt das Portal zu dem Schluss, dass Verbraucher der östlichen Bundesländern eine schnellere Kredittilgung anstreben: Sie stecken durchschnittlich 9,6 Prozent ihres monatlichen Nettoeinkommens in die Rückzahlung, Verbraucher aus den alten Bundesländern dagegen nur 9,0 Prozent.Den ungünstigsten Effektivzins per annum bietet der Auswertung zufolge Bremen, das mit einer 4 vor dem Komma negativ aus seinen Nachbarn heraussticht.