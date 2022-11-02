Kfz-Versicherungen Wofür Kfz-Versicherer die höchsten Preisaufschläge verlangen

Ein Wechsel lohnt sich: Deutschlands Anbieter von Kfz-Policen erhöhen die Beiträge für Bestandskunden im Durchschnitt um mehr als 10 Prozent. Bei der Suche nach einem neuen Anbieter sollten Kunden aber darauf achten, wie sehr sich der Versicherungsbeitrag bereits durch kleine Angaben drücken lässt.

VW Golf im Straßenverkehr: Check24 rechnet für einen Musterkunden vor, wie der Fahrerkreis, die Fahrleistung und die Motorstärke des Fahrzeugs den Preis der Kfz-Versicherung beeinflusst.

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Der Beitrag einer Kfz-Versicherung setzt sich aus mehr als 50 Tarifmerkmalen zusammen. Eine reine Haftpflichtversicherung kostet beispielsweise im Schnitt 50 Prozent weniger als der Vollkaskoschutz, rechnen die Betreiber von Deutschlands größtem Vergleichsportal vor. Wer beispielsweise von einer Vollkasko- zur eine Teilkaskoversicherung wechselt, zahlt demnach im Durchschnitt 25 Prozent weniger.

„Versicherer leiten aus Unfallstatistiken ab, welche Merkmale und Eigenschaften von Haltern und Halterinnen zu vielen Schäden führen und welche zu wenigen“, sagt Michael Roloff, zuständiger Geschäftsführer bei Check24. „Was statistisch gesehen mehr Unfälle verursacht, macht die Kfz-Versicherung teuer. Tarifmerkmale wie Alter, Fahrleistung und Fahrerkreis beeinflussen den Kfz-Beitrag besonders stark.“

Profil des betrachteten Musterkunden © CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

In ihren Beispielberechnungen haben sie alle in ihrer Datenbank verfügbaren Tarife für einen Musterkunden mit einem VW Golf VII miteinander verglichen. Daraus haben sie Tipps zum Sparen abgeleitet. Doch: „Wichtig ist, dass Verbraucher bei der Wahl der Kfz-Versicherung auf die individuell passenden Leistungen achten und nicht nach einzelnen Rabatten auswählen“, empfiehlt Roloff.

75 Prozent für höhere Fahrleistung

Da sich die verschiedenen Tarifmerkmale nicht bei allen Versicherern gleich auf den Beitrag auswirken, lohne sich allerdings immer ein Vergleich. Während manche Anbieter für bestimmte Merkmale Rabatte gewähren, berechnen andere Aufschläge. Wird ein Auto beispielsweise mit 150 PS statt 116 PS versichert, so geben einige Versicherer einen Rabatt von 10 Prozent, andere schlagen 18 Prozent auf.

Durchschnittliche Einsparungen in der Kfz-Versicherung © CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

Ein uneingeschränkter Fahrerkreis des Autos verteuert die Kfz-Versicherung besonders stark: Versicherer schlagen durchschnittlich bis zu 217 Prozent auf. Auch die jährliche Fahrleistung treibt den Preis der Kfz-Versicherung: Verbraucher, die beispielsweise 35.000 statt 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs sind, zahlen im Schnitt 75 Prozent mehr. Wer 6.000 statt 12.000 Kilometer im Jahr fährt, zahlt durchschnittlich 12 Prozent weniger.

Wechsel der Kfz-Police lohnt sich

Ebenso beeinflusst das Alter der Versicherungsnehmers die Beitragshöhe: Wer älter als 75 Jahre ist, zahlt durchschnittlich 68 Prozent mehr im Vergleich zu 45-Jährigen. Und bei einer deutlich höheren Motorleistung des Autos (290 PS statt 116 PS) verteuert sich der Jahresbeitrag um 62 Prozent. Wer beispielsweise von einer Vollkasko- zur eine Teilkaskoversicherung wechselt, zahlt demnach im Durchschnitt 25 Prozent weniger.

Durchschnittliche Aufschläge in der Kfz-Versicherung © CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von Check24 denken 30 Prozent der (mit-)verantwortlichen Entscheider in Fragen zur Kfz-Versicherung über einen Versicherungswechsel nach. Ein möglicher Grund: 41 Prozent der Befragten finden ihre derzeitige Kfz-Versicherung zu teuer. Die Mehrzahl der Wechselwilligen will durch einen neuen Versicherungsvertrag Geld sparen.