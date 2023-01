Auswertung von Check24 Darauf legen Eltern bei Krankenhaus-Zusatzversicherungen für Kinder Wert

Wer dieser Tage zur Apotheke bekommt oft eine besorgniserregende Nachricht: Mehr als 370 Medikamenten sind derzeit von Lieferengpässen betroffen, berichtet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Als Ursachen hierfür nennt der Bundesverband der Innungskrankenkassen unter anderem fehlende Vorräte und sprunghaft steigende Krankenzahlen.

Die Lieferengpässe seien ein weltweites Problem durch gestörte globale Produktions- und Vertriebsketten. Der Anteil der deutschen Rabattverträge am globalen Umsatz sei hinegen so gering, dass sie kaum Einfluss auf das Marktangebot hätten und die Anbieter der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu Unrecht am politischen Pranger stünden.

Eltern sorgen finanziell für Kinder vor

Unabhängig von den Gründen für die aktuell schlechte Gesamtsituation in der Kindermedizin sorgen Deutschlands Eltern jetzt vermehrt finanziell für ihre Kinder vor: Allein im Dezember 2022 lag die Anzahl der Anträge für stationäre Krankenzusatzversicherungen für Minderjährige um 54 Prozent über dem Jahresdurchschnitt. Das ergab eine Auswertung der Betreiber von Deutschlands größtem Vergleichsportal Check24.

„Die vollen Kinderstationen der Krankenhäuser in diesem Winter haben zu einer deutlich verstärkten Nachfrage nach Krankenhaus-Zusatzversicherungen geführt“, sagt Bernhard Gürich, zuständiger Manager bei Check24. Mit der privaten Police „bekommen Verbraucher immer bessere Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch Spezialisten oder Chefärzte, sofern diese verfügbar sind.“

Chefarztbehandlung und Einbettzimmer

Besonders wichtig ist Eltern für ihre Kinder eine Behandlung durch einen Chefarzt beziehungsweise Spezialisten. Alle im Jahr 2022 für Kinder beantragten Tarife enthielten diesen Baustein. Auch die Unterbringung in einem Einbettzimmer ist den Eltern wichtig. 92 Prozent der beantragten Tarife leisten entsprechend, berichten die Check24-Analysten weiter.

Dagegen wählten Erwachsene für sich selbst nur in 61 Prozent der Fälle einen Versicherungsschutz mit Einbettzimmer.

Ebenfalls häufig für Kinder gewählt: Tarife ohne Wartezeit (91 Prozent). Bei Abschluss erfolgt zwar eine Gesundheitsprüfung anhand von Fragen beispielsweise zu Vorerkrankungen. Da Kinder aber seltener Vorerkrankungen haben, erhalten sie leichter Versicherungsschutz.

Tarife für Kinder inklusive Rooming-in

Leistungsstarke Tarife für Kinder-Krankenhaus-Zusatzversicherungen gibt es bereits ab 5 Euro pro Monat, berichtet Gürich. Sehr gute Tarife schließen dabei auch das sogenannte Rooming-in bis zum Alter von 14 Jahren ein. Das bedeutet, dass einer Begleitperson ermöglicht wird, ohne zusätzliche Kosten mit dem Kind im Krankenhaus zu übernachten.