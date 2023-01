Risikolebensversicherung Dieser Neujahrsvorsatz kann mehrere Hundert Euro sparen

Zum Jahreswechsel nehmen sich traditionell viele Deutsche vor, mit dem Rauchen aufhören. Neben dem aktuellen Packungspreis von mehr als 7 Euro sparen sie auch bei ihren Risikolebensversicherungen: Beim Wechsel in einen günstigeren Tarif sind über die Vertragslaufzeit mehrere Hundert Euro drin.

Wer raucht, zahlt für eine Risikolebensversicherung (RLV) deutlich höhere Beiträge als Versicherte, die nicht rauchen. Das zeigt eine Auswertung von Deutschlands größtem Vergleichsportal: Laut einer Beispielrechnung der Betreiber von Check24 sind sind die jeweils fünf günstigsten RLV-Tarife für rauchende Personen dreimal höher sind, als für langjährige Nichtraucher.

„Die Versicherer erheben Zuschläge für Raucherinnen und Raucher, da das Todesfallrisiko höher ist“, erklärt Björn Zollenkop, Geschäftsführer Vorsorgeversicherungen bei Check24. „Dabei spielt es keine Rolle, ob nur gelegentlich geraucht wird oder täglich. Auch durch den Konsum von E-Zigaretten, Shishas oder Schnupftabak wird man von den meisten Versicherern als rauchend eingestuft.“

Beispiel: Eine 45-jährige Bürokauffrau, die seit mindestens zehn Jahren nicht geraucht hat, zahlt für eine RLV mit einer Versicherungssumme von 300.000 Euro und 20 Jahren Laufzeit im Schnitt der fünf günstigsten Tarife bei Check24 monatlich 35 Euro. Ist diese Frau erst seit einem Jahr rauchfrei, liegt der durchschnittliche Monatsbeitrag bei 46 Euro. Als Raucherin zahlt sie monatlich im Schnitt 102 Euro für eine RLV.

Ein Jahr rauchfrei sein lohnt sich

Somit zahlt sie dreimal mehr Versicherungsbeitrag als eine Person, die seit mindestens zehn Jahren nicht geraucht hat. Viele Versicherer erheben einen viel geringen Beitrag, wenn die versicherte Person schon seit mindestens zehn Jahren rauchfrei ist. Aber: „Auch wer erst seit einem Jahr rauchfrei unterwegs ist, kann gegenüber einer Person die raucht viel Geld über die Laufzeit sparen“, betont Zollenkop.

Raucher- vs. Nichtraucher-Tarife:

„In unseren Beispielrechnungen der jeweils fünf günstigsten Tarife wären das 1.128 Euro beziehungsweise 13.393 Euro“, berichtet der unter anderem für das RLV-Geschäft zuständige Manager aus der aktuellen Tarifanalyse. „Wichtig ist, den Tabakkonsum in jedem Fall korrekt anzugeben, sonst drohen Nachzahlungen oder im schlimmsten Fall ist der Versicherungsschutz in Gefahr.“

„Einige Versicherer ermöglichen es, während der Vertragslaufzeit den Tarif zu wechseln, wenn die Versicherten mit dem Rauchen aufhören – und zwar ohne eine vollumfängliche Gesundheitsprüfung. Personen, die eine RLV abschließen möchten und sich zum Beispiel als Neujahresvorsatz vornehmen, das Rauchen aufzugeben, können durch die richtige Tarifwahl über die Laufzeit mehrere Hundert Euro sparen.“

Doch auch Raucher können durch einen Anbietervergleich Geld sparen: Beispielrechnungen zeigen, dass im Schnitt der fünf günstigsten Tarife 50 bis 63 Prozent weniger Beitrag fällig wird als beim teuersten Tarif. Verbraucher sollten sich außerdem frühzeitig mit einer RLV auseinandersetzten. Denn je früher sie diese Versicherung abschließen, desto geringer sind die Beiträge.

Von den folgenden Faktoren hängt die Höhe des RLV-Beitrags in der Regel ab:

Vertragslaufzeit

Höhe der Versicherungssumme

Alter bei Vertragsbeginn

Beruf

Gesundheitszustand

Raucherstatus

Riskante Hobbys (z.B. Fallschirmspringen oder Motorradfahren)

Und noch ein Praxis-Tipp für Interessierte: Viele Versicherer kalkulieren das Eintrittsalter des Kunden einfach pauschal nach dem Kalenderjahr. Versicherte werden so durch einen Jahreswechsel automatisch ein Jahr älter. Beispielberechnungen zeigen, dass Verbraucher durchschnittlich über 400 Euro sparen können, wenn sie das Abschlussdatum ihrer RLV noch in den Dezember statt erst in den Januar legen können.