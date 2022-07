Sachversicherungen Die 10 beliebtesten Marken für Fahrräder und E-Bikes

in Versicherungen

Sieben von zehn Erwachsenen in Deutschland haben ihr Fahrrad gegen Diebstahl versichert. Am häufigsten schließen sie Verträge für Drahtesel der Marke Cube ab: Der Fahrradbauer aus dem oberpfälzischen Waldershof erreicht wie in den Vorjahren mit deutlichem Abstand den ersten Platz – sowohl bei den herkömmlichen Rädern als auch bei den E-Bikes.

Das geht aus einer Datenanalyse von Deutschlands größtem Vergleichsportal Check24 hervor. Keine andere Marke versicherten die Kunden des Münchener Online-Versicherungsmaklers im vorigen Jahr öfter. Auf Platz zwei und drei folgen bei den konventionellen Fahrrädern die Marken Canyon und Bulls. Bei den E-Bikes sind es KTM Bikes und Kalkhoff.

Die jeweils zehn beliebtesten Marken deutscher Radler © CHECK24 >>Vergrößern!

Bei den Frauen schaffen es die Marken Gazelle und Victoria in die Top Ten. Sie sind bei den Männern nicht vertreten. Zu deren Lieblingsmarken gehören Canyon und Specialized. Nach Angaben der Studienautoren tendieren jüngere Fahrer eher zu sportlichen Rädern. Bei älteren machen hingegen Hersteller von Trekking- und City-Bikes mit Elektroantrieb das Rennen.

Hausrat- oder Fahrrad-Police?

Gemeinsam haben die beiden Zielgruppen, dass sie ihr Bike gegen Diebstahl versichern. Das geht einerseits über die allgemeine Hausratversicherung. Andererseits gibt es separate Fahrradversicherungen. Hiermit ist der Schutz des Rads in der Regel zwar etwas teurer. Doch dafür zahlt sie auch, wenn fest verbundene Teile wie Sattel oder Akku gestohlen werden.

Die Fahrradversicherung kann darüber hinaus mit einem Reparaturpaket erweitert werden. Das kann sich insbesondere für Besitzer von E-Bikes lohnen. Denn hiermit sind auch Elektronikschäden an Akku und Motor versichert. Außerdem lässt sich damit der Verschleiß diverser Fahrradteile wie zum Beispiel des Akkus einschließen ist.

Viele E-Bikes noch unversichert

Einen solchen Tarif gibt es für ein E-Bike mit einem Neupreis von 2.500 Euro ab 4,05 Euro monatlich, berichtet Braulio Dario Rissi. „Die Preise der Fahrradversicherung sind aufgrund der größeren Anbieterauswahl in den vergangenen Jahren deutlich gesunken – und das bei gleichzeitig besseren Leistungen“, so der Geschäftsführer Hausratversicherung bei Check24.

Auch für Vermittler sei dieser Markt interessant. Bei einer Online-Umfrage im Auftrag von Check24 gaben etwa 17 Prozent der rund 2.000 befragten Erwachsenen an, mindestens ein E-Bike zu besitzen. Doch längst nicht alle von ihnen haben ihr wertvolles Velo versichert: 26 Prozent sind völlig ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Von den 353 Befragten, die mindestens ein E-Bike besitzen, schützen 39 Prozent ihr Rad im Rahmen einer Hausratversicherung gegen Diebstahl. Weitere 32 Prozent mit einer gesonderten Fahrradversicherung. Diese Sparte zählt jedoch auch zu denjenigen Policen, die deutsche Verbraucher angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten am ehesten kündigen würden.