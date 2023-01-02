Umfrage unter Verbrauchern Der blinde Fleck bei Unfallrisiken in der Freizeit

Beim Thema Unfall denken die meisten Menschen hierzulande als erstes an einen Crash im Straßenverkehr. Nur wenige fürchten sich vor einem Unglück im Haushalt beziehungsweise Garten oder in der Freizeit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage zu Beweggründen für und gegen eine private Unfallversicherung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Deutschlands Verbraucher schätzen ihr Risiko für einen Unfall im Alltag teilweise völlig falsch ein. Das zeigt der aktuelle Unfallreport von Deutschlands größtem Vergleichsportal Check24. Hierfür haben die Studienergebnisse Ergebnisse einer repräsentativen Online-Umfrage mit den Ergebnissen der Statistik der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin verglichen.

Auf die Frage „In welchem der folgenden Lebensbereiche geschehen Ihrer Meinung nach die meisten Unfälle, die einen körperlichen Schaden verursachen?“ sagten 55 Prozent der rund 2.000 Befragten „im Haushalt / Garten“. Laut Unfallstatistik sind es jedoch nur knapp 38 Prozent. Und 19 Prozent denken, dass die meisten Unfälle im Straßenverkehr passieren. Tatsächlich sind es aber nur 2 Prozent aller Unfälle.

Zum Vergleich: Nur 11 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass die meisten Unfälle in der Freizeit passieren. Mit 47 Prozent finden die meisten Unfälle aber in der Freizeit außerhalb des Haushalts oder Gartens statt. „Dort greift aber der gesetzliche Unfallschutz nicht“, erklärt Jan Schauhuber, Geschäftsführer Unfallversicherung bei Check24. „Daher sollte man sich mit einer privaten Unfallversicherung absichern.“