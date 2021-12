Constance Riede 23.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Chef-Aktuar im Interview „Ab 2016 könnte der Garantiezins weiter unter Druck geraten“

Wilhelm Schneemeier ist Chef der Deutschen Aktuarvereinigung und beschäftigt sich Tag täglich mit den Folgen des Niedrigzinses. Dass sich an den mageren Renditen absehbar etwas ändern wird, davon geht er nicht aus. So erklärt er im Interview, wie sich der Garantiezins entwickeln könnte, was das für Altersvorsorge-Produkte und Zinszusatzreserve bedeutet und welche Versäumnisse sich die Politik zurechnen lassen muss.