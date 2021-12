Redaktion 13.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Chef der Deutsche Rohstoff AG im Interview "Ich glaube an Gold"

Schnäppchen sehen anders aus. 599 Euro verlangt die Deutsche Rohstoff AG für eine Münze aus Rheingold. Dabei ist das Material des Sammlerstücks gemessen am Goldpreis nicht einmal halb so viel wert. Trotzdem wurden alle 200 Münzen verkauft, weswegen Vorstandschef Thomas Gutschlag schon die nächste Auflage ankündigt, erneut in limitierter Menge.