Svetlana Kerschner 22.06.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Chef des bAV-Portals zum Kleinlein-Kommentar „Liebe Arbeitgeber: Engagieren Sie sich für die Betriebsrente“

„Liebe Arbeitnehmer, glauben Sie nicht, dass die bAV per se sinnvoll ist“, schrieb Axel Kleinlein, Chef des Bunds der Versicherten (BdV), in seinem Kommentar. Ganz von der Hand zu weisen sei Kleinleins Kritik nicht, meint Riccardo Wagner, Chefredakteur des bAV-Portals Deutsche Betriebsrente. Denn in der aktuellen bAV-Diskussion seien vor allem die Arbeitgeber gefordert.