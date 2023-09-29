An der Spitze eines globalen Unternehmens zu stehen bringt nicht nur große Verantwortung mit sich, sondern oft auch beeindruckende Gehaltsschecks. Diese 20 Unternehmenslenker aus dem S&P 500 haben das höchste Gehalt.

An der Spitze eines globalen Unternehmens zu stehen bringt nicht nur immense Verantwortung mit sich, sondern oft auch beeindruckende Vergütungspakete. Das zeigt ein Blick in die Top 20 der am besten verdienenden Chefs der S&P-500-Konzerne. Hier finden sich Kommunikationsgiganten und Finanzdienstleister, Medizinunternehmen und Immobiliengrößen.

Doch welcher Chef verdient am meisten? Wir stellen die Top 20 der Firmenlenker mit dem höchsten Gehaltspaket vor. Ein kleiner Tipp: Apple-Chef Tim Cook liegt dem aktuellen Ranking von „Visual Capitalist“ zufolge nur auf Platz 3. Wenn Sie wissen wollen, wer ganz oben landet, klicken Sie sich durch die Galerie.

Platz 20: Larry Fink, Blackrock Blackrock-Chef Larry Fink © Imago Images / MediaPunch

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Larry Fink ist Chef des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock. Unter seiner Führung hat sich Blackrock zu einem Finanzgiganten entwickelt, der 8,6 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet. Finks strategische Führung haben maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Seine Bedeutung in der Finanzwelt spiegelt sich auch in seinem Jahresgehalt von 33 Millionen US-Dollar wider.