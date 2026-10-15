Die Geschäftsführer unabhängiger Vermögensverwaltungen in Deutschland sind im Durchschnitt 1966 geboren und damit erstmals seit Beginn der Erhebung im Schnitt 60 Jahre alt. Ein Jahr zuvor lag das Durchschnittsalter noch bei 58 Jahren. Das zeigt die aktuelle Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg, an der 108 der geschätzt 400 unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland teilgenommen haben.

Auch die Belegschaften der unabhängig von Banken oder Versicherungskonzernen wirkenden Häuser werden älter: Rund 22 Prozent der Mitarbeiter sind inzwischen über 60 Jahre alt, im Vorjahr waren es noch 18 Prozent. Damit stelle sich die Nachfolgefrage auf drei Ebenen zugleich: bei den Kunden, den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung, geben die Studienautoren zu bedenken.

Jeder fünfte Kunde ist über 70

Unabhängige Vermögensverwalter gewinnen zwar weiter Kunden hinzu, im Mittel betreut ein Haus inzwischen 765 Mandanten. Doch die Kundschaft altert. Der Anteil der über 70-Jährigen stieg dort auf zuletzt 21,0 Prozent, 2023 lag er noch bei 17,3 Prozent. Auch der Anteil der 60- bis 70-Jährigen wächst stetig, während der Anteil der 30- bis 50-Jährigen seit Jahren sinkt. Kunden unter 30 Jahren machen gerade einmal 7,8 Prozent aus. Gerade junge Anleger mit einem passenden Angebot zu erreichen, sei für die Häuser herausfordernd, schreiben die Studienautoren.

Altersschnitt bei unabhängigen Vermögensverwaltungen | Bildquelle: InVV / DAS INVESTMENT

Das zeigt sich mittelbar auch bei den Geldflüssen: Immer häufiger wird als Grund für Rückgänge beim verwalteten Vermögen der Tod von Kunden genannt, nämlich mittlerweile in 13 Prozent der Fälle – nach 9 Prozent im Geschäftsjahr 2021. Die Studienautoren erwarten, dass sich dieser Trend auch weiterhin fortsetzt. Den Vermögensverwaltungen „ist es scheinbar noch nicht nachhaltig gelungen, Konzepte zu entwickeln, um sich frühzeitig in der nächsten Vermögensgeneration zu verankern“, formulieren sie vorsichtig.

Nachfolgeberatung gewinnt an Gewicht

Beim Leistungsangebot haben die Vermögensverwalter dagegen bereits reagiert. Nach der Vermögensverwaltung selbst – die 100 Prozent der befragten Häuser anbieten – ist die Vermögensnachfolge mit rund 60 Prozent die am häufigsten genannte Dienstleistung. Mit Abstand folgen Stiftungsmanagement (41 Prozent) sowie Family-Office-Dienstleistungen und Testamentsvollstreckungen (jeweils 36 Prozent). Besonders deutlich wächst die Zahl der Kunden, die in Erbschafts- und Nachfolgefragen betreut werden. Sie stieg von durchschnittlich 10,0 je Vermögensverwaltung im Jahr 2024 auf 15,4 im Jahr 2026, ein Plus von rund 54 Prozent.

Das InVV, das an der Technischen Universität Aschaffenburg angesiedelt ist, untersucht die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter seit 2014 in einer jährlichen Umfrage. Befragt werden Häuser mit Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Das Institut wird von der V-Bank als Drittmittelgeber finanziert und vom Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) unterstützt.