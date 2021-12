Im Januar 2018 lautete der Titel des Degussa Marktreports „Die Weltwirtschaft in 2018: Der Ikarus-Aufschwung geht weiter“. Im Januar 2019 folgte der Titel „Der Ikarus-Aufschwungdauert an, die Abwärtsrisiken steigen“. In 2020 halten wir am Bild des Ikarus fest. Denn die konjunkturelle Aufwärtsbewegung der Weltwirtschaft – angetrieben durch extrem niedrige Zinsen und anschwellende Geldmengen – scheint auch in diesem Jahr nicht abzureißen.

Die Konjunktur verlangsamt sich möglicherweise, zu einer Rezession kommt es aber wahrscheinlich nicht. So lassen sich die Wirtschaftsaussichten der Welt – mit der gebotenenVorsicht – am treffendsten einstufen. Konsequenz des Ikarus-Booms ist, dass viele Märkte inflationär aufgebläht sind, während die Märkte für Gold und Silber aus unserer Sicht von dieser Preisinflation noch nicht beziehungsweise nicht in diesem Ausmaß erfasst sind.

Gold und Silber bergen vielmehr noch erhebliches Potenzial für Preissteigerungen. Edelmetalle sind auch eine Versicherung gegen die Tücken des ungedeckten Papiergeldsystems, das seit Jahren den künstlichen Aufschwung der Wirtschaft antreibt.