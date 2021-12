Die anfängliche Unwissenheit über die Verbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Ängste haben Menschen weltweit vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Die Reaktion vieler Regierungen – vor allem gestützt auf Ratschläge medizinischer Wissenschaftler – war, einen Stillstand (Lockdown) des Wirtschaftslebens zu diktieren.

Die damit verbundenen Kosten und Einschränkung der Freiheitsrechte, Produktions- und Beschäftigungsverluste – führen zur einer drängenden Frage: Ist der Lockdown wirksam, lässt sich feststellen, dass er die Virus-Verbreitung verhindert beziehungsweise eindämmt?

Quelle: Issac Ben-Israel, 13. April 2020

Eine einhellige Antwort auf diese Frage – und das ist nicht verwunderlich – gibt es derzeit nicht. Blickt man auf die internationale Datenlage, so zeigt sich: Das Coronavirus hat sich nur in den ersten vier bis fünf Wochen nach Ausbruch exponentiell verbreitet. Danach hat sich die Ausbreitungsrate abgeschwächt und – wenn sich der Verlaufstrend fortschreiben lässt – kommt nach etwa 70 Tagen nahezu zum Erliegen.

Dieser Verlauf zeigt sich – und das gilt es zu betonen – sowohl in Ländern, in denen strikte Eindämmungsmaßnahmen (bis hin zum Lockdown) ergriffen haben, als auch in Ländern, die wenig oder keine derartige Restriktionen eingeführt haben.

Ob man irgendwann daraus eine allgemein akzeptierte Lehre ziehen kann? Die Hoffnung dafür ist leider nicht sehr groß. Denn man bewegt sich hier auf dem Terrain der sogenannten Kontrafaktizität, also dem Gegensatz zwischen Realität (Dingen, die man beobachten kann) und Behauptungen (Gedankenmodellen), die noch keine Entsprechung in der Realität haben.