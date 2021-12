ANZEIGE

Chetan Sehgal im Video „Die Zukunft der Schwellenländer liegt in der Technologie“

In den Schwellenländern ist die Nachfrage im Premiumsektor in den letzten zehn Jahren ordentlich gestiegen – Motor hierfür ist die weltweite technische Revolution. Im Video spricht Chetan Sehgal, Director of Portfolio Management, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, über Chancen, die sich daraus für Anleger ergeben.