Egon Wachtendorf 12.12.2014

Chin Meyer über strukturierte Finanzprodukte „Ich tanze was ganz ganz Flaches“

Niemand fasst die Ursachen der Finanzkrise so einprägsam in Worte wie Chin Meyer – vielleicht, weil der Hamburger Kabarettist sein BWL-Studium eigenen Angaben zufolge an einer Waldorf-Universität abgeschlossen hat. Deshalb ist es für ihn auch ein Leichtes, die Mutation einer Triple-Fun-Anleihe zu einer Bunga-Bunga-Obligation und den anschließenden Systemzusammenbruch zu erklären. Nur gut, dass am Ende nicht der deutsche Steuerzahler dafür aufkommen muss.