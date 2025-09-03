Massive staatliche Eingriffe und technologischer Fortschritt treiben chinesische A-Aktien nach oben. Der iShares MSCI China A ETF profitiert davon. Was Anleger wissen müssen.

China ist in vielen Technologiebereichen führend und investiert weiter massiv in KI, Halbleiter, Elektromobilität und erneuerbare Energien.

Im vergangenen Jahr konnte China sein hochgestecktes staatlich vorgegebenes Wachstumsziel von 5 Prozent gerade so erreichen – trotz großer wirtschaftlicher Probleme vor allem im Immobiliensektor. Auch 2025 hat China eine Menge wirtschaftlicher Herausforderungen zu meistern und übt sich im Spagat zwischen Reformdruck und Wachstumsambitionen.

Belastend wirkt die noch immer anhaltende Immobilienkrise, die sich vor allem negativ auf Konsum und Investitionen auswirkt. Seit der Covid-19-Krise ist die Bevölkerung zurückhaltender beim Konsum geworden und spart inzwischen mehr. Darüber hinaus gibt die stark steigende Jugendarbeitslosigkeit insbesondere in den urbanen Regionen Anlass zur Sorge.

Staatliche Maßnahmen und Förderungen

Trotz zahlreicher Herausforderungen erwartet die chinesische Regierung auch in diesem Jahr ein zementiertes BIP-Wachstum von rund 5 Prozent. Dieses Ziel wird seit Oktober vergangenen Jahres durch massive staatliche Investitionen, Konsumförderprogramme und Exportanreize gestützt.

Der chinesische Staat fördert gezielt Investitionen in strategischen Sektoren und sorgt so auch für Anreize bei den Unternehmen. Für Hightech- und Umweltunternehmen winken Steuererleichterungen und es fließen gewaltige Subventionen in Forschung und Entwicklung. Pilotzonen ermöglichen einen erleichterten Marktzugang für ausländische Firmen und zu guter Letzt trug der chinesische Staatsfonds zuletzt mit massiven Aktienkäufen zur Stabilisierung der Kapitalmärkte bei.

Mit diesen Maßnahmen soll und kann es gelingen, das Vertrauen in- und ausländischer Investoren zu stärken und vor allem die Innovationskraft chinesischer Unternehmen weiter voranzutreiben.

Chinesische A-Aktien verzeichnen starke Kurssteigerungen

Die Gründe für die starken Kursanstiege bei China A-Aktien sind vielfältig. Zum einen hat die Regierung gezielt in den Aktienmarkt eingegriffen, indem der Staatsfonds Aktien kaufte, um die Kurse der Unternehmen einerseits zu stützen und das Vertrauen – auch ausländischer Investoren - zurückzugewinnen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, die Marktstimmung zu verbessern, ist die Lockerung der Geldpolitik, insbesondere über Zinssenkungen, die als Stimulus wirken und Investitionen fördern. Auch die Liquiditätszufuhr für Banken wurde verbessert. Darüber hinaus gab es Erleichterungen bei Neuemissionen (IPOs) und Aktienrückkäufen.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist die rasante technologische Entwicklung. Längst ist China in vielen Technologiebereichen weltweit führend und investiert weiter massiv in künstliche Intelligenz, die Produktion von Halbleitern, Elektromobilität und erneuerbare Energien. Vor allem Unternehmen aus diesen Sektoren verzeichneten zuletzt starke Kursgewinne.

Nach Jahren der Underperformance gelten viele China A-Aktien dabei noch immer als günstig und attraktiv bewertet. Das zieht vor allem Value-Investoren und institutionelle Anleger an.

Geopolitisch hat sich die diplomatische Lage zwischen China und den USA zuletzt wieder etwas entspannt. Zwar sind die Risiken neuer Zölle längst noch nicht vom Tisch, doch man ist an konstruktiven Lösungen bemüht, um einen massiven Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten zu vermeiden.

Aufgrund der anfänglichen Konfrontationen bei den Zollverhandlungen hatten viele Marktteilnehmer zunächst auf fallende Kurse in China gesetzt. Die plötzliche Rally bei chinesischen Aktien zwingt sie nun jedoch, ihre Positionen schnellstmöglich wieder aufzubauen, um Verluste zu vermeiden, was die Kurse über einen sogenannten Short Squeeze-Effekt noch weiter antreibt.

iShares MSCI China A ETF: Investitionen in chinesischen A-Aktien

Der thesaurierende iShares MSCI China A ETF (ISIN: IE00BQT3WG13) bildet die Wertentwicklung des MSCI China A Inclusion Index physisch replizierend ab und wurde vor gut zehn Jahren im April 2015 in Irland aufgelegt.

A-Aktien sind Stammaktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden – ausschließlich in der Landeswährung Renminbi (CNY). Für ausländische Anleger waren A-Aktien lange Zeit schwer bis gar nicht zugänglich, denn sie sind primär für inländische Investoren gedacht. Über die Einführung von Programmen wie Stock Connect wurde jedoch auch internationalen Anlegern der Handel mit A-Aktien ermöglicht.

Der MSCI China A Inclusion Index wurde speziell für globale Investoren konzipiert, um eine Abbildung des chinesischen A-Aktienmarktes über ETFs zu ermöglichen. Vor allem die A-Aktien, die im Laufe der Zeit schrittweise in den global ausgerichteten MSCI Emerging Markets Index aufgenommen wurden, werden im Index berücksichtigt.

ETF gewährleistet breite Streuung

Mit nahezu 400 chinesischen Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen bietet der iShares MSCI China A ETF eine breite Streuung über die chinesische Wirtschaft hinweg. Dabei wird die Branchengewichtung von Finanztiteln, die rund 25 Prozent ausmachen, dominiert. Es folgen Technologietitel mit einem Anteil von 18 Prozent und Industrietitel mit einem Gewicht von rund 15 Prozent.

Größter Titel im Index ist Kweichow Moutai, eines der bekanntesten und wertvollsten Unternehmen Chinas. Der Spirituosenhersteller gilt als wirtschaftliches und kulturelles Symbol für Luxus, Tradition und wirtschaftlichen Erfolg im chinesischen Binnenmarkt. Unter den Top 10 ist darüber hinaus auch BYD vertreten – kurz für „Build Your Dreams“ – eines der dynamischsten und innovativsten Unternehmen Chinas. Es hat sich von einem Batteriehersteller zu einem globalen Technologiekonzern entwickelt, der heute zu den führenden Akteuren in der Elektromobilität zählt. Insgesamt machen die Top-10-Unternehmen weniger als 20 Prozent aus, was die gute Diversifikation untermauert.

Das Fondsvolumen beträgt stolze 1,8 Milliarden Euro, womit der iShares MSCI China A ETF derzeit mit Abstand der größte ETF ist, der den MSCI China A Inclusion Index abbildet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,40 Prozent pro Jahr.

China A-Aktien als strategische Chance

Trotz struktureller Herausforderungen bietet der chinesische Aktienmarkt – darunter insbesondere die A-Aktien – langfristiges Potenzial. Die Kombination aus staatlicher Unterstützung, technologischer Dynamik und günstiger Bewertung macht ETFs wie den iShares MSCI China A ETF zu einer attraktiven Beimischung in global orientierten Portfolios.

Anlegerinnen und Anleger profitieren hier von einer breiten Streuung über die Wirtschaftszweige innerhalb Chinas, die das Risiko einzelner Unternehmen drastisch reduziert. Die langfristigen Chancen am chinesischen Aktienmarkt sind attraktiv, da die chinesische Regierung die Wirtschaft und ihre Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln und fördern wird. Dennoch sollten sich Investoren der politischen und wirtschaftlichen Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in China verbunden sind.