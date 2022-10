Weiterhin innovativ Das chinesische Wachstum lahmt, der Aktienmarkt bietet Chancen

David Choa, BNP Paribas AM

Herr Choa, für wie interessant halten Sie China aus Anlegersicht und wo sehen Sie konkret Potenzial?

David Choa: China ist eine interessante Anlageregion. Es gibt zwar Schattenseiten und Risiken, aber auch zahlreiche positive Aspekte. Das Land steht vor zwei großen Herausforderungen. Die eine sind die Schwierigkeiten am Immobilienmarkt, die andere die Null-Covid-Politik.

Positiv zu bewerten sind die technologischen Innovationen – und zwar auch von Unternehmen abseits der bekannten Online-Firmen. Viele von ihnen waren früher am unteren Ende der Wertschöpfungskette angesiedelt. Mit besseren und günstigeren Produkten holen sie aber langsam zu den westlichen Mitbewerbern auf.

Daneben gibt einen weiteren Schlüsselbereich: Diesen kaufen nicht mehr nur westliche Markenprodukte, sondern geben ihr Geld zunehmend für erlebnisorientierte Dienstleistungen wie Unterhaltung, Essen und Trinken sowie Reisen aus.

Zwar stimmt es, dass sich Chinas konjunkturelle Entwicklung verlangsamt hat. Es gibt aber viele fortschrittliche Unternehmen, die sich über das Umsatzwachstum hinaus auf Faktoren wie Markenwert, Produktivität sowie Forschung und Entwicklung konzentrieren. Diese Unternehmen können immer noch relativ schnell wachsen.

Wie bewerten Sie die verschärfte Regulierung in China?

Choa: Die Regierung verfolgt die Ziele, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, die Überalterung der Gesellschaft in den Griff zu bekommen und die nationale Sicherheit zu schützen – und dürfte das auch weiterhin tun. Bei dem Regulierungsschock im vergangenen Jahr ging es um die Einführung der neuen Regelungen, während es in diesem Jahr eher um die Umsetzung geht. Wir werden also nicht unbedingt mehr Regulierung sehen.

Hinsichtlich des Immobilienmarkts hat die Regierung sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite zahlreiche Maßnahmen ergriffen. In vielen Städten wurden die Vorschriften für die Hypothekenvergabe gelockert, was den Kauf von Erst- oder Zweitwohnungen erleichtert. Auf der Angebotsseite sorgt die Regierung dafür, dass Projekte ausreichend finanziert werden.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat das Corona-Risiko in China?

Choa: Die strenge Null-Covid-Politik war eine der größten Hürden für die chinesische Wirtschaft. Sie hat die Unternehmen verunsichert, so dass sie vor größeren Investitionsentscheidungen zurückgeschreckt sind. Bei den Verbrauchern sanken sowohl das Vertrauen als auch die Einkommenserwartungen. Das verringerte wiederum ihre Kauflust. Inzwischen scheint sich die Lage jedoch zu entspannen.

Aus meiner Sicht ist sich die Regierung des Schadens bewusst, den die Politik der Wirtschaft zugefügt hat. Sobald die Marktteilnehmer einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Null-Covid-Politik sehen, dürfte sich die Stimmung verbessern – und dafür gibt es bereits Anzeichen.

Leidet auch China unter Inflationsdruck?

Choa: In China ist die Inflation aus mehreren Gründen nicht so hoch wie in anderen Regionen. Was die Energieversorgung angeht, setzt das Land stärker auf Kohle. Davon gibt es reichlich und sie ist billiger als Gas. Mit Blick auf die Nahrungsmittelsicherheit ist China in den meisten Bereichen Selbstversorger.

China war als erstes von der Corona-Pandemie betroffen und hat sie als erstes überstanden. Die Erholungsphase ist vorbei und das Wachstum verlangsamt sich aufgrund der Herausforderungen des Immobilienmarkts, der Null-Corona-Politik und der geopolitischen Spannungen.

Wenn die Regierung ihre rigide Corona-Politik beendet, dürfte die Nachfrage wieder anziehen. Ich denke, das Land könnte dann eine höhere Inflation als normal verkraften, weil das Wachstum wichtiger wäre.

Welche Chancen bieten sich in China für ESG-Investitionen und wo liegen die Herausforderungen in diesem Bereich?

Choa: Entgegen der weit verbreiteten Meinung schenkt China ökologischen, gesellschaftlichen und Governance-Faktoren immer größere Aufmerksamkeit. Der Bereich gewinnt sowohl für Unternehmen als auch im Hinblick auf die lokalen Vorschriften an Bedeutung: Die Regierung übt Druck aus, diese Aspekte zu berücksichtigen, und die Unternehmen setzen mehr Ressourcen dafür ein.

Ein Problem ist jedoch die Datenerhebung. Daher kann es zu Diskrepanzen zwischen ESG-Bewertungen und der tatsächlichen Situation kommen. Das Umweltelement wird in China als wichtiger angesehen als Aspekte wie Frauen im Top-Management. Unsere Teams arbeiten daran, das Bewusstsein für die ESG-Faktoren „Soziales“ und „Governance“ in chinesischen Unternehmen zu schärfen.

Vor diesem Hintergrund schauen wir uns nicht nur die ESG-Bewertung eines Unternehmens an. Vielleicht fehlt es Unternehmen, die sich verbessern wollen, schlichtweg an Ressourcen oder anderer Unterstützung. Wir möchten Konzerne identifizieren, die bessere ESG-Praktiken anstreben, und ihnen dabei zu helfen.

Nachhaltigkeit sollte nicht losgelöst vom Anlagekonzept betrachtet werden. Aus diesem Grund verfolgen wir einen integrierten, ganzheitlichen Ansatz. ESG ist in jeden Schritt unseres Investmentprozesses eingebettet – vom Screening bis zum Research und der kontinuierlichen Überprüfung im Anschluss.