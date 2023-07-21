Seoul: Die asiatischen Schwellenländer haben einen Punkt erreicht, an dem sie alles haben, was sie für ein nachhaltiges Wachstum brauchen. Bildquelle: Imago Images / Design Pics

Die Globalisierung ist ein starker Wachstumsmotor für Asien, insbesondere für die Schwellenländer der Region. Und das wird auch so bleiben – trotz der allgemein befürchteten Deglobalisierung. Zum einen ist der globale Handel insgesamt nicht rückläufig, wohl aber verändert sich seine Beschaffenheit und Zusammensetzung. Ein Großteil dieser Veränderung geht auf Asien zurück und ist eine Begleiterscheinung der rasanten Entwicklung der Region, die wiederum mit der Globalisierung in Zusammenhang steht.

Tatsächlich haben die asiatischen Schwellenländer einen Punkt erreicht, an dem sie alles haben, was sie für ein nachhaltiges Wachstum brauchen. Die Region setzt sich aus vielfältigen und komplementären Volkswirtschaften zusammen – und ist daher immer weniger abhängig vom Rest der Welt. Sie verfügt über eine Fülle von Wachstumsquellen, die sich auf ihre verzahnten Wirtschaftsbereiche verteilen: Handel, Kapital, Wissen und Arbeitskraft.