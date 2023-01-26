Volkswirt Andreas Busch
So wichtig ist China für die Weltwirtschaft
Vor wenigen Monaten hatten die zunehmenden Proteste der chinesischen Bevölkerung überraschend schnell zur kompletten Aufgabe aller Covid-Restriktionen geführt. Gleichzeitig greift der Staat nunmehr auch der Bauwirtschaft unerwartet kräftig unter die Arme. In der Folge hellt sich nicht nur der Wachstumsausblick für China auf. Einige Beobachter sehen im Reich der Mitte inzwischen auch den Retter der Weltwirtschaft, der ein Gegengewicht zum Abschwung in den Industrienationen bildet. Mausert sich China damit beim globalen Konjunkturausblick zum Gamechanger?