2024 steht im Zeichen des Drachens im chinesischen Tierkreis. Der Drache verkörpert in der chinesischen Mythologie Glück, Stärke und Gesundheit. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, gelten als stark, großzügig und voller Vitalität. Der chinesische Aktienmarkt muss ohne diese Eigenschaften auskommen – er hat im vergangenen Jahr deutlich an Stärke eingebüßt und stand aufgrund der Schwäche des Immobiliensektors und der geringeren Verbraucherausgaben unter erheblichem Abwärtsdruck.

Angesichts des schwierigen Marktumfelds der vergangenen zwölf Monate wollen wir anhand von vier Punkten aufzeigen, wie eine nachhaltige Erholung der chinesischen Wirtschaft und des Aktienmarkts im Jahr des Drachens gelingen könnte.

1. Neue Wachstumstreiber anstelle von Immobilieninvestitionen

Die Herausforderungen, die sich aus dem Überangebot und der schwachen Nachfrage im chinesischen Immobiliensektor ergeben, sind gut dokumentiert. Riesige Unternehmen sind in Konkurs gegangen, und deren Schulden werden neu verhandelt. Eine rasche Erholung am Immobilienmarkt ist zwar unwahrscheinlich, aber die Anleger dürften zukünftig nicht noch mehr schlechten Nachrichten ausgesetzt sein.

Die Wertschöpfungskette des chinesischen Immobiliensektors machte laut einer Studie von Kenneth S. Rogoff und Yuanchen Yang auf ihrem Höhepunkt 29 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Es besteht daher ein Bedarf an neuen Wachstumstreibern, die an die Stelle dieses Sektor-Schwergewichts treten, um die konjunkturelle Entwicklung voranzubringen und das langfristige Wachstum in China zu sichern.

Zu den neuen Wachstumstreibern, die wir identifiziert haben, gehören die Elektrifizierung des Transportwesens und das Wachstum der entsprechenden Lieferketten, die Importsubstitution von Hochtechnologie-Hardware sowie grüne Energielösungen. Dennoch sind weitere politische Maßnahmen erforderlich, um zusätzliche Wachstumsimpulse zu schaffen, vor allem für den Konsum der privaten Haushalte, der mit 38 Prozent des BIP (CEIC, Stand: Dezember 2021) nach wie vor deutlich unter dem Niveau anderer Schwellenländer liegt.

2. Ausbau der sozialen Sicherungssysteme

Es hat in den vergangenen Jahren Versuche gegeben, Chinas soziale Sicherungssysteme zu reformieren und grundlegende Schwächen zu beheben. Dazu gehören eine Beschränkung der Gesundheitskosten durch eine Reform der Arzneimittelpreise sowie die Einbeziehung der Landbevölkerung in das staatliche Rentensystem. Für die Umsetzung der nationalen Maßnahmen sind jedoch die Provinzregierungen zuständig, die nicht immer über die erforderlichen Mittel verfügen: Ein Drittel der Provinzregierungen weist ein Defizit in der Bereitstellung des staatlichen Teils zum chinesischen Drei-Säulen-Rentensystem auf. Wie Reuters unlängst berichtete, prognostiziert die Chinesische Akademie der Wissenschaften, dass dem staatlichen Rentensystem bis zum Jahr 2035 das Geld ausgehen werde. Das führt zu Unsicherheit, wie Reuters beobachtet, und zu höherem Vorsorgesparen der aktuellen und zukünftigen Bezieher staatlicher Renten.

Das schwache soziale Sicherheitsnetz wird häufig als ein Faktor genannt, der zu Chinas sinkender Geburtenrate beiträgt. Staatliche Maßnahmen zur wirksamen Beseitigung der strukturellen Schwächen bei der Bereitstellung von Gesundheits-, Bildungs- und Rentenleistungen könnten dazu beitragen, dass sich mehr Menschen für Kinder entscheiden.

Was könnte die Stärkung und Verbesserung des sozialen Sicherheitsnetzes bewirken? Es könnte zu einer Verringerung des Vorsorgesparens, zu mehr Beschäftigungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Sozialwesen und letztlich zu einem höheren Konsum führen.

3. Klarere Regulierung und effektivere Kommunikation

Eine der größten politischen Herausforderungen der vergangenen Jahre war die unzureichende Kommunikation im Hinblick auf die staatlichen Regulierungen sowie die Rücknahme von Regulierungen, die vom Markt als zu aggressiv empfunden wurden. Die negativen Auswirkungen dieser „Zwei Schritte vor, einer zurück"-Politik auf den Markt sind teils verheerend und zeigen den Bedarf an verbesserter Klarheit und Plausibilität.

Eine verstärkte Kommunikation mit Branchenverbänden und Anlegern können das Risiko der Rücknahme von Vorschriften, die als zu aggressiv angesehen werden, mindern. Die Festlegung von Konsultationsfristen für geplante Regulierungen könnte den Investoren mehr Zeit geben, um sich anzupassen, anstatt teils panisch zu reagieren.

4. Verbesserte Unternehmensführung

Die nötige Beseitigung von Schwächen in der Unternehmensführung bleibt nicht auf China beschränkt, da sowohl Industrie- als auch Schwellenländer von einem besseren Schutz für Minderheitsanleger profitieren. Zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Corporate Governance in China gehört vorrangig eine verbesserte Kommunikation. Ein Beispiel: Das Fehlen von Informationen im Zusammenhang mit der Inhaftierung von Führungskräften erhöht die Unsicherheit und setzt die Aktienkurse unter Druck.

Auch den Investoren kommt bei der Verbesserung der Corporate Governance eine wichtige Rolle zu. So fordert die Asian Corporate Governance Association (ACGA) mehr Klarheit über die Rolle unabhängiger Aufsichtsräte, eine verbesserte Offenlegung und die Einhaltung regionaler Best Practices. Positiv ist, dass sich Chinas Punktzahl in der ACGA-Umfrage 2023 leicht erhöht hat, obwohl es weiterhin im unteren Quartil des Länder-Rankings liegt.

Das Fazit

Wir sind uns bewusst, dass das Jahr des Drachens für den chinesischen Aktienmarkt weitere Herausforderungen mit sich bringen kann. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der langfristigen Aussichten für den Markt und nicht auf schnelle Lösungen. Wir sind der Ansicht, dass die Erhöhung des Anteils des Konsums am BIP durch die skizzierten politischen Maßnahmen und Reformen sowie eine verbesserte Regulierung und Unternehmensführung dazu beitragen sollten, eine solide Grundlage für eine nachhaltige Erholung der chinesischen Aktienmärkte zu schaffen.

