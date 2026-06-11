Für China gab es jüngst gleich zwei bedeutende Ereignisse: den 15. Volkskongress sowie den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Beide dürften tiefgreifende Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Finanzmärkte haben. Entscheidend sei vor allem die Dauer des Kriegs, meint Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM InvestmentBank.

Auf dem diesjährigen Volkskongress hat die Staatsführung ein Wachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent für dieses Jahr ausgerufen. Das ist aus zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Einerseits ist es das niedrigste Ziel seit 35 Jahren. Im vergangenen Jahr wurde noch ein BIP-Plus von 5 Prozent angepeilt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Basisniveau heute deutlich höher liegt als früher. Zur Erinnerung: Während der Corona- und der Finanzkrise hatte Peking auf ein Wachstumsziel verzichtet. Zweitens formuliert die Kommunistische Partei erstmals kein Punktziel, sondern eine Zielspanne. Das verschafft zusätzliche Flexibilität.

Die Neuverschuldung soll dieses Jahr wie schon 2025 bei 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verharren. Peking plant die Ausgabe besonders langlaufender staatlicher Sonderanleihen im Wert von 1,3 Billionen Yuan. Das Geld ist für strategische Projekte, groß angelegte Modernisierungen von Ausrüstung sowie Stimulusprogramme für den Konsum vorgesehen. Diese Summe entspricht zwar nominal der des Vorjahres, schrumpft jedoch im Verhältnis zum BIP.

Gleichzeitig plant China, Sonderanleihen im Wert von 300 Milliarden Yuan aufzulegen, um das Kernkapital der staatlichen Banken aufzustocken. Im vergangenen Jahr lag das Emissionsvolumen bei 500 Milliarden Yuan. Der Umfang neuer zweckgebundener Kommunalobligationen soll mit 4,4 Billionen Yuan zwar konstant bleiben, gemessen am BIP sinkt er jedoch.

Stützungsmaßnahmen unter den Erwartungen

Diese Pläne fallen insgesamt enttäuschend aus. Die Märkte hatten erwartet, dass Peking die Ausgaben im Verhältnis zum BIP zumindest beibehalten würde, sodass die nominalen Ausgaben mit dem Wirtschaftswachstum steigen würden. Sollte sich das Wachstum im ersten Halbjahr stärker als erwartet verlangsamen, werden wenigsten im zweiten Halbjahr wahrscheinlich zusätzliche Maßnahmen bekannt gegeben.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leidet nach wie vor unter der Immobilienkrise. Die Folge ist ein (zu) schwacher Binnenkonsum, dem Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe gegenüberstehen. Zwar spielt China bei Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, Biomedizin, Robotik oder künstlicher Intelligenz (KI) mittlerweile weltweit in der ersten Liga. Doch es gibt immer noch rund 300 Millionen Wanderarbeiter. Einen großen Teil des BIPs erwirtschaften traditionelle Industrien, wo ein zum Teil ruinöser Preiskampf herrscht. Die hier erzielten Überkapazitäten exportiert China in den Westen, zuletzt vor allem nach Europa – wo sich jedoch zunehmend Widerstand gegen die chinesische Dumpingware regt.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Verlauf des Irankriegs. Hier hat China vergleichsweise wenig Einfluss: In den vergangenen Jahren ist es Peking nicht gelungen, den Iran zur Einstellung seines Atomprogramms zu bewegen, was den Krieg wahrscheinlich hätte verhindern können. Auch den Angriff der USA und Israels auf den Verbündeten konnte China nicht unterbinden.

Hohe Abhängigkeit vom Nahen Osten

Zwar produziert China inzwischen mehr als 30 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Diese decken immerhin 10 Prozent des gesamten Energiebedarfs. Doch ohne Gas und Öl geht es nicht. Und diese Energieträger kommen bislang zu einem großen Teil aus dem Nahen Osten, wo der Iran die Straße von Hormus blockiert.

Bei China handelt es sich um den größten Ölimporteur der Welt. Zwar verfügt das Land über Reserven von schätzungsweise 1,2 Milliarden Barrel. Diese würden im Ernstfall für 100 bis 120 Tage reichen, um die Versorgung sicherzustellen. Danach wäre jedoch Schluss und die chinesische Wirtschaft würde voraussichtlich eine Vollbremsung hinlegen.

Bislang halten sich die Einschränkungen bei Öl und Gas in Grenzen; der Irankrieg schlägt sich derzeit vor allem in höheren Preisen nieder. Sollten die USA und Israel es kurzfristig jedoch nicht schaffen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wird der Ölpreisanstieg anhalten. China würde dann mit einer Kombination aus langsamem Wachstum und steigenden Preisen für fossile Energieträger konfrontiert sein – im schlimmsten Fall sogar mit Engpässen.

Der chinesische Aktienmarkt zeigt sich angesichts dieser Gemengelage bislang erstaunlich stabil. So notiert der Shanghai Composite seit Jahresbeginn nur leicht im Minus. Ähnliches gilt für den Hang Seng. Anleger sollten die Kursstände jedoch nicht als Entwarnung verstehen.

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