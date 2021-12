Erstaunlich, wie günstig die Schuhe hier sind, wundert sich Thomas Gerhardt, als er bei einer seiner vielen Reisen an den Auslagen in Rio vorbeiläuft. Ein Paar Turnschuhe kosten gerade einmal 20 Real. „Bis mir dann aufgefallen ist, dass dort monatliche Zahlungsraten ausgewiesen werden“, so der Spezialist für Emerging Markets von Edmond de Rothschild Asset Management lachend.