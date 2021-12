Martin Hüfner 28.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

China im Blick der europäischen Anleger Renminbi kaufen?

Mit der Öffnung der chinesischen Finanzmärkte gerät der Renminbi in den Fokus der Anleger. Fundamental spricht alles gegen eine weitere Aufwertung der chinesischen Währung, politisch alles dafür. In China zählt am Ende die Politik.