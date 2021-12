China im Kaufrausch: Themenzertifikat setzt auf Konsumausbruch

China-Euphorie ist nichts Neues. Aber die Wirtschaftsmeldungen der vergangenen Tage zeigen eindrucksvoll, wie schnell und unaufhaltsam der Vormarsch ist. In den ersten drei Monaten ist die chinesische Wirtschaft um 12 Prozent gewachsen.Auch die deutsche Wirtschaft profitiert vom Boom in Fernost. Nur in ein einziges Land stiegen die Exporte an: Nach China, um satte 7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt meldet.Erst kürzlich hat China den Titel Exportweltmeister errungen – und doch nimmt im Reich der Mitte die Bedeutung des Außenhandels ab, die des Binnenhandels zu. Diese Trendwende ist einer der Hauptgründe dafür, dass Ökonomen in China einen wesentlichen Wachstumstreiber für dieWeltwirtschaft sehen.