Volkswirt Jörg Krämer
Droht ein chinesisches Lehman-Debakel?
Chinas Immobilienmarkt steckt tief in der Krise. Hier sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, auf welche Wirtschaftssektoren die Misere ausstrahlt und ob dem Reich der Mitte eine Finanzkrise droht.
Chinas Wirtschaft steht vor einer Zerreißprobe: Die Immobilien- und Bauwirtschaft macht im Reich der Mitte 25 bis 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. „Der Sektor ist viel zu groß, da die Bevölkerung schon ordentlich mit Wohnraum versorgt ist und schrumpft“, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.