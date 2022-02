State-Street-Spezialist im Interview Kann man noch guten Gewissens in China investieren, Herr Hentov?

DAS INVESTMENT: China schien lange ein El Dorado für ausländische Investoren zu sein. Dann hat die Staatsführung Anleger erst durch harte Regulierungsmaßnahmen verschreckt, jetzt kommen geopolitische Spannungen hinzu. Kann man überhaupt noch guten Gewissens in China investieren?

Elliot Hentov: Ja! Es steht außer Frage, dass Investitionen in China mit politischen beziehungsweise geopolitischen Risiken verknüpft sind. Aber da unterscheidet sich China nicht arg von anderen Schwellenländern, oder sogar Industrieländern in vergangenen Jahren. Diese Risiken muss man diszipliniert identifizieren und entsprechend behandeln. Das ist im Falle vom Aktien- und Rentenmarkt mit konventioneller Analyse relativ unproblematisch.

Der zunächst bombastische Wachstumstrend Chinas hat sich verlangsamt. Wie deuten Sie das?

Hentov: Langfristig wird Chinas Trend-Wachstum noch weiter sinken. Wir gehen davon aus, dass das Land in diesem Jahrzehnt durchschnittlich jährlich etwa 4 Prozent reales Wachstum erzielen wird. Das ist deutlich weniger als im vergangenen Jahrzehnt. Aber weiterhin höher als bei den meisten Schwellenländern. Den Industrieländern sowieso. Ein Grund dafür ist, dass ein wichtiger Wachstumsmotor – nämlich der Bau- und Immobiliensektor – jetzt stark geschwächt ist. Aufgrund der chinesischen Wohnungspolitik wird er auch nicht wieder dieselbe Dynamik erreichen.

A propos Immobiliensektor: Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande ist in eine schlimme Schieflage geraten, Kreditausfälle drohten. Der Konzern soll nun zwar mit staatlicher Hilfe umstrukturiert werden, aber auch andere chinesische Immobilienunternehmen stecken in der Klemme. Der Sektor könnte eine neue globale Finanzkrise auslösen, wurde schon befürchtet. Teilen Sie diese Sorge?

Hentov: Nein. Wir betrachten den längerfristigen Ausblick auf den Immobiliensektor als eine makroökonomische Herausforderung. Die politisch erwünschte Einschränkung von Immobilien als Anlageobjekte und der Versuch, die Mietpreissteigerungen zu managen, hat konsequent viele Bauunternehmen in Konkursnähe gebracht. Allerdings sind die Behörden effektiv eingeschritten, um die finanziellen Effekte zu mildern. Nicht nur im Fall Evergrande, sondern auch bei dem anderen halben Dutzend Konzernen, wo es schon heftige Zahlungsausfälle gegeben hat. Der chinesische Staat hat genügend Mittel, um Finanzstabilität zu sichern. Aber das andere Problem bleibt – nämlich dass der Immobiliensektor als Wachstumsmotor in Zukunft ausfällt.

Welche Gründe sprechen 2022 aus Ihrer Sicht für ein Investment in China?

Hentov: Kurzfristig wird China einen Konjunkturaufschwung erleben. Die Geldpolitik wurde schon gelockert, der Staat erhöht seine Ausgaben, die Schuldenaufnahme-Limits der Regionalregierungen wurde aufgestockt et cetera. Das alles wird sich in einer stärkeren Konjunktur widerspiegeln. Des Weiteren ist das Schlimmste der regulatorischen Welle vorbei – was dafür spricht, dass es am chinesischen Markt Unterbewertungen geben könnte. Nach einem sehr schlechten Jahr am Aktienmarkt liegt es nahe, dass sich die Preise wieder erholen. Bei der Aktienauswahl sollte man allerdings selektiv vorgehen.