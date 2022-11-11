Singles Day am 11. November So mächtig sind Chinas Konsumenten

Das weltweit größte Shopping-Ereignis ist nicht der Black Friday in Amerika, sondern der Singles Day in China, der heute stattfindet. Im ganzen Land verwöhnen Menschen sich mit Geschenken, Partys und Shopping. Nicholas Yeo und Alex Smith von der Anlagegesellschaft abrdn nehmen den Tag der Alleinstehenden als Anlass, Investment-Chancen am chinesischen Konsummarkt zu analysieren.

Marktleute in der Hafenstadt Guangzhou: Im vergangenen Jahr gaben Chinas Singles über 965 Milliarden Renminbi (133 Milliarden US-Dollar) für Konsumgüter aus.

Nicholas Yeo

Quelle: abrdn



Der unaufhaltsame Aufstieg der chinesischen Verbraucher hat dazu geführt, dass der Singles Day zum weltweit größten Online-Einkaufstag geworden ist. Im vergangenen Jahr gaben Chinas Singles über 965 Milliarden Renminbi (133 Milliarden US-Dollar) für Konsumgüter aus. Das sind laut Statista 5,2 Milliarden Renminbi mehr als im Jahr 2020. Trotz des derzeit schwierigeren Marktumfelds erwarten wir, dass die Verbraucher in diesem Jahr ebenso überschwänglich sein werden.

Chinesische Konsumenten üben Marktmacht zunehmend aus

Auch langfristig, fernab der Angebotsschilder des Singles Day, sehen die Aussichten für den chinesischen Konsumsektor sehr positiv aus. Die verfügbaren Einkommen steigen landesweit. Dieser Wohlstand treibt das Wachstum in aufstrebenden Bereichen wie Unterhaltungselektronik, Elektrofahrzeuge, Mode und Schönheit, Luxusgüter, Wein und Spirituosen sowie Reisen an.

Im Zusammenhang mit dem wachsenden Wohlstand und den steigenden Ansprüchen zeichnen sich starke und investierbare Trends ab, die von der Regierung unterstützt werden. Die Verbraucher fordern zunehmend einen nachhaltigeren und digitaleren Lebensstil, der ihnen eine bessere Gesundheitsversorgung und eine größere Auswahl an Konsumgütern bietet.

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Interessant ist, dass 40 Prozent der weltweiten Ausgaben für Elektrofahrzeuge inzwischen in China getätigt werden und dass das chinesische E-Commerce-Unternehmen Shein die beliebteste Fast-Fashion-Marke in den USA ist.

Alex Smith

Quelle: abrdn

Nachfrage nach Luxusgütern steigt rasant

Das Wachstum der Premium-Getränkemarke Kweichow Moutai steht beispielhaft für eine steigende Nachfrage nach Luxusprodukten. Wie Champagner kann auch Moutai, ein klarer, destillierter chinesischer Schnaps, nur in seinem Ursprungsort – der Stadt Moutai – hergestellt werden. Er wurde 1951 zum Nationalgetränk ernannt und ist das Getränk der Wahl bei Staatsbanketten und nationalen Feierlichkeiten. Heute ist er laut Kweichow Moutai eine der profitabelsten Spirituosenmarken der Welt, die im Jahr 2021 26 Prozent zu den weltweiten Spirituosengewinnen beitragen wird, bei einem Volumenanteil von weniger als einem Prozent.

Das Unternehmen zielt hauptsächlich auf seine Kernkundschaft ab, die bereit sind, mehr als 939 Renminbi (130 US-Dollar) für eine Flasche zu bezahlen. Seit kurzem vertreibt es auch eine kleinere Flasche Moutai für 399 Renminbi (55 US-Dollar), um neue Kunden anzuziehen.