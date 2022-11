Teilen

Singles Day am 11. November So mächtig sind Chinas Konsumenten

Das weltweit größte Shopping-Ereignis ist nicht der Black Friday in Amerika, sondern der Singles Day in China, der heute stattfindet. Im ganzen Land verwöhnen Menschen sich mit Geschenken, Partys und Shopping. Nicholas Yeo und Alex Smith von der Anlagegesellschaft abrdn nehmen den Tag der Alleinstehenden als Anlass, Investment-Chancen am chinesischen Konsummarkt zu analysieren.