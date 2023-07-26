Skepsis übertrieben Chinesischer Aktienmarkt bietet Einstiegschancen

Wo der chinesische Aktienmarkt aktuell Chancen bietet
Im April dieses Jahres begann sich die von vielen Marktteilnehmern erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft zu verlangsamen: Einzelhandel, Investitionen und Immobilienverkäufe blieben hinter den Prognosen zurück. Der rapide Rückgang der Exporte, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, das Ende des Immobilienbooms und die schwache Inlandsnachfrage tragen zur Skepsis ausländischer Investoren bei.
Wir aber sehen mehrere Gründe für Optimismus. Der Erlebniskonsum – zum Beispiel für Ausgaben in Hotels und Restaurants – entwickelt sich gut. Zu Beginn dieses Jahres lag die Beschäftigung im chinesischen Dienstleistungssektor deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie. Der Aufschwung in dem Wirtschaftszweig dürfte im Laufe des kommenden Jahres viele Arbeitsplätze zurückbringen. Das sollte zu einer Erholung der Einkommen und Ausgaben führen.
Auf politischer Ebene hat die Regierung ihre Interventionen in der Immobilien-, Technologie- und Pharmabranche sowie in Teilen des Finanzsektors zurückgefahren. Die Regulierung ist in einen Lockerungszyklus übergegangen. Daher gehen wir davon aus, dass in den kommenden Jahren ein moderates und freundliches politisches Umfeld herrschen wird. Davon sollte der chinesische Aktienmarkt profitieren.
Chancen bei erneuerbaren Energien, Vorsicht bei US-Abhängigkeit
Beachten sollten Anleger die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Der beste Schutz davor ist Flexibilität: Anleger sollten vor einem Investment potenzielle Szenarien analysieren und auf die Liquidität der Wertpapiere sowie die Möglichkeit eines rechtzeitigen Ausstiegs achten. Es gilt, bei jedem Unternehmen die Abhängigkeit von den USA einzuschätzen – und zwar sowohl bei den Einnahmen als auch bei der Technologie.
Im Bereich der erneuerbaren Energien ergeben sich Anlagemöglichkeiten unserer Meinung nach aus dem Wachstum der Solarenergie und der Elektromobilität. Diese beiden Marktsegmente sind kaum von den USA abhängig. Umgekehrt stehen TikTok und Temu derzeit unter Beobachtung der US-Regierung. Gleichzeitig sind sie in hohem Maße auf den US-Markt angewiesen und müssen sicherstellen, dass sie keine Marktanteile in den Vereinigten Staaten verlieren. Zwischen diesen beiden Polen sehen wir eine Vielzahl von Unternehmen, die aus Investorensicht einen Blick wert sein können.
Günstige Bewertungen, zahlreiche Möglichkeiten
Insgesamt bieten chinesische Aktien aus unserer Sicht ein interessantes Risiko-Rendite-Profil. Ausländische Investoren haben den Markt nach wie vor untergewichtet. Außerdem wird er mit günstigen Bewertungen gehandelt, in die das langfristige Potenzial noch nicht eingepreist ist. Daher könnte nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um einzusteigen und vorsichtig ein Engagement zu beginnen.
Investoren sollten dabei auf Unternehmen setzen, die von den Veränderungen in China profitieren und den Börsenlärm ausblenden. Zwar kann das Anlagesegment volatil sein, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bietet China aber zahlreiche Möglichkeiten. Gerade angesichts der Fundamentaldaten sehen wir ein erhebliches Aufwärtspotenzial.
Über den Autor:
David Soh ist Portfoliomanager und Leiter Forschung im Team für asiatische Aktien bei RBC Bluebay Asset Management.