in Aktienfonds

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Die Regierung in Peking will mit geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen zurück in die Erfolgsspur. Sollten renditehungrige Aktien-Anleger jetzt auf China setzen? Robert Halver ist nicht überzeugt und erklärt warum.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Kommunistische Partei hat schon vor einiger Zeit verkündet, dass das Reich der Mitte im Jahr des Drachen um rund fünf Prozent wachsen soll. Wo dieses Wachstum genau herkommen soll, wisse nur Konfuzius, so Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver. Immerhin wird nun die Fiskal- und Geldpolitik in China auf Anordnung der Regierung in Peking aktiv, um die lahmende Konjunktur zu stabilisieren.

„Der chinesische Drache speit gewaltig Feuer, aber wie viel Ausdauer hat er?“

Robert Halver, Baader Bank

Aber einen chinesischen Whatever-it-takes-Moment, ähnlich wie der, mit dem der damalige EZB-Chef Mario Draghi einst die Eurokrise in den Griff bekam, vermisst Halver noch immer. Ebenso wie eine klare Hinwendung zur Marktwirtschaft und damit auch eine beständige Aktienkultur.

„Andere Schwellenländer sind aussichtsreicher“, so der Experte. Nicht zuletzt Indien genieße derzeit weit höheres Ansehen bei Investoren und ziehe Kapital an, was einst noch Richtung China ging. Ursache dafür sind auch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China.

Und die Aussichten, dass sich Konjunktur und Aktienmärkte nachhaltig erholen, schätzt der Börsenkenner nach wie vor übersichtlich ein. Im Video sehen Sie Robert Halver mit seinem Blick auf das Reich der Mitte.

Robert Halver

Foto: Baader Bank

Über den Autor:



Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.