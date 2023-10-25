Feri-Vorstand Heinz-Werner Rapp
Chinas Großmachtrivalität verschärft globale Spannungen
Chinas Versuche, in direkter Konkurrenz zur US-Politik eine „Befriedung am Golf“ herbeizuführen, sind nach dem neuen Gewaltausbruch vorerst gescheitert. Auch jetzt erscheinen Chinas Eigeninteressen zu bedeutend, um dort als neutraler Vermittler eine ernst zu nehmende Rolle zu spielen. Dass der Krieg im Nahen Osten auch als Rückschlag und Test für Chinas wahre Absichten in der Region gesehen wird, überrascht nicht. Denn nach wie vor setzt das Land alles daran, seinen Einfluss weltweit auszubauen – immer stärker im „Globalen Süden“ und stets gegen die Interessen der USA.