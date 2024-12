Die chinesische Führung schlägt einen bemerkenswerten Kurswechsel ein. Zum ersten Mal seit 14 Jahren bezeichnet sie ihre Geldpolitik als „moderat locker“ – ein Begriff, der zuletzt während der globalen Finanzkrise 2008 verwendet wurde. Dieser semantische Wandel klingt nach einem Detail, verrät jedoch mehr über den Zustand der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, als Peking vermutlich beabsichtigt.

Die Kommunistische Partei, die normalerweise Stabilität und Berechenbarkeit ausstrahlt, sieht sich gezwungen, „außergewöhnliche“ Maßnahmen anzukündigen. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen fielen prompt auf ein Rekordtief von 1,92 Prozent. Der Aktienmarkt in Hongkong reagierte mit einem Kurssprung von über drei Prozent. Die Märkte feiern – aber ist diese Euphorie gerechtfertigt?

Die Wahrheit ist ernüchternd: China scheint in einer gefährlichen Abwärtsspirale aus Deflation und schwindender Nachfrage festzustecken. Die Verbraucherpreise bewegen sich gefährlich nahe an der Deflation, während die Immobilienkrise weiter schwelt. Die Preise für Industriegüter fallen seit zwei Jahren kontinuierlich. Das ist keine vorübergehende Schwäche mehr, sondern ein strukturelles Problem.

Billiges Geld soll den Turbo zünden

Was Peking jetzt plant, erinnert an das alte chinesische Rezept: Mehr staatliche Ausgaben und billigeres Geld sollen die Wirtschaft ankurbeln. Doch die strukturellen Probleme – von der demographischen Entwicklung bis zur übermäßigen Abhängigkeit vom Immobiliensektor – lassen sich damit nicht lösen.

Die Kommunistische Partei steht nun vor einem Paradigmenwechsel: Der exportgetriebene Wachstumsmotor stottert, die Immobilienblase platzt. Was China jetzt braucht, ist eine Stärkung der Binnennachfrage. Doch dafür müssten die Haushalte mehr Geld in der Tasche haben – und vor allem mehr Vertrauen in die Zukunft. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Peking auch zu echten Reformen bereit ist.

Die Märkte mögen derzeit jubeln, aber der Weg aus der Krise wird lang und steinig. Für die Weltwirtschaft steht viel auf dem Spiel - denn eine schwächelnde chinesische Wirtschaft ist längst nicht mehr nur Pekings Problem.

