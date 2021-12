China, Öl, High Yield Drei Faktoren, die den Markt bewegen

Der Spread US-amerikanischer High Yield Bonds hat sich seit Juni 2014 erhöht. Historisch deutete eine solche Entwicklung oft auf eine Rezession hin. „Dieser Zusammenhang ist falsch“, so Daalder. „Denn erstens konnte dies in der Vergangenheit auch außerhalb von Krisenzeiten beobachtet werden. Und zweitens haben sich die Renditen im gesamten Fixed Income Bereich reduziert. Ein verlässlicher Rückschluss auf die realökonomische Entwicklung ist hierdurch nicht möglich.“„In Wahrheit entscheidet sich die Zukunft der westlichen Aktienmärkte in den USA“, ist Daalder überzeugt. „Wenn die Kauflaune der Konsumenten nicht abebbt, ist eine Rezession im laufenden Jahr sehr unwahrscheinlich. Daher empfehlen wir Investoren weiterhin, bevorzugt in Aktien zu investieren.“ Zur englischen Originalversion dieses Artikels geht es hier