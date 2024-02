Der dramatische Fall des Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) von über 12.000 Punkten im Februar 2021 auf 5.002 Punkte am 22. Januar 2024 zeigt, dass der chinesische Aktienmarkt eine Vertrauenskrise erlebt.



Marktteilnehmer zweifeln verstärkt an den Wachstumszahlen, die die chinesische Regierung ausweist. Im Jahr 2023 wuchs die Volkswirtschaft nach offiziellen Zahlen um 5,2 Prozent. Die Skepsis gegenüber diesen Zahlen ist jedoch groß. So schätzt das US-Research-Haus Rhodium Group, dass das reale Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr möglicherweise nur um etwa 1,5 Prozent gestiegen sein könnte.



Wachsender politischer Druck Als Präsident Xi Jinping bei der Abschlusszeremonie...