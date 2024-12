Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist das sogenannte Friendshoring, also die Verlagerung von Lieferketten in Länder mit engeren wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Insbesondere Mexiko und Vietnam konnten durch ihre Nähe zu den USA und ihre zunehmend wichtigere Rolle in den globalen Lieferketten – nicht zuletzt auch für China – punkten.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen Chinas in den letzten Jahren haben Schwellenmärkte weltweit unterschiedlich betroffen. Während China weiterhin mit strukturellen Problemen kämpft, profitieren andere Volkswirtschaften von einer zunehmenden Diversifikation der globalen Lieferketten und einer Abkehr von Chinas dominanter Rolle als Produktionsstandort. Die Neuordnung des Welthandels und die geopolitischen Spannungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Friendshoring: Chance für Schwellenländer

Indien hat sich ebenfalls als attraktives Ziel für Investitionen positioniert. Die Regierung treibt Reformen voran, die das wirtschaftliche Wachstum fördern sollen, etwa durch die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen und den Ausbau der Infrastruktur. Dadurch hat Indien nicht nur ausländisches Kapital angezogen, sondern auch die Eigenständigkeit seiner Wirtschaft gestärkt.

In Nordostasien bleibt der Technologiesektor ein wichtiger Wachstumstreiber. Die globale Nachfrage nach Halbleitern, künstlicher Intelligenz und anderen Hightech-Produkten unterstützt weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Diese Verschiebungen zeigen, dass Schwellenmärkte zunehmend eigene Wege gehen und ihre Abhängigkeit von China verringern.

Chinas strukturelle Probleme: eine Wachstumsbremse

China selbst sieht sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die seine wirtschaftliche Dynamik bremsen. Besonders der Immobiliensektor bleibt ein großer Unsicherheitsfaktor. Die Preise für Wohnimmobilien sind seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 um durchschnittlich 12 Prozent gefallen. Gleichzeitig stehen viele Kommunen unter finanziellen Druck, da sie erhebliche Schulden in ihren Bilanzen halten.

Die von der Regierung bisher eingeleiteten Maßnahmen – darunter die Senkung von Finanzierungskosten und gezielte Unterstützung für den Immobilienmarkt – konnten den Abwärtstrend nur verlangsamen. Doch ohne tiefgreifendere Reformen, etwa die Übernahme überschüssiger Wohnimmobilien und kommunaler Schulden durch die Zentralregierung, bleibt die Gefahr einer anhaltenden Bilanzrezession bestehen.

Ein weiteres Problem ist die stagnierende demografische Entwicklung. Die Geburtenrate ist seit 2019 erheblich gesunken, und die Urbanisierung schreitet nur langsam voran. Während in Industrieländern wie den USA und Südkorea über 80 Prozent der Bevölkerung in städtischen Gebieten leben, liegt der Anteil in China bei lediglich 65 Prozent.

Die geopolitische Komponente: Handelskonflikte und ihre Folgen

Neben den internen Herausforderungen beeinflussen auch geopolitische Spannungen Chinas Wirtschaft. Eine mögliche Verschärfung der Handelskonflikte, insbesondere mit den USA, könnte das Wachstum weiter belasten. Bereits jetzt haben die von den USA verhängten Zölle seit 2018 dazu geführt, dass der Anteil chinesischer Importe in die USA von 21 Prozent auf 13 Prozent gesunken ist.

Gleichzeitig zeigt sich Chinas Anpassungsfähigkeit: Durch die Integration neuer Partnerländer wie Mexiko und Vietnam in seine Lieferketten konnte der globale Exportanteil Chinas sogar leicht auf 14 Prozent gesteigert werden. Diese Strategie zeigt, wie China auf äußeren Druck reagiert, doch die geopolitischen Risiken bleiben bestehen.

Sollte der künftige US-Präsident Trump jedoch auch andere Regionen zu höheren Zöllen gegenüber China ermutigen, könnte dies das Verbraucher- und Unternehmensvertrauen in den USA gefährden. Auch ist davon auszugehen, dass Feindseligkeiten des Auslands mit mehr inländischen fiskalischen Impulsen für Privathaushalte und Unternehmen in China beantwortet werden.

Breitere Schwellenmärkte: Heterogenität als Stärke

Die Entwicklungen in China wirken sich auch auf die breiteren Schwellenmärkte aus, jedoch in unterschiedlicher Weise. Während einige Länder von Chinas Konjunkturmaßnahmen profitieren könnten, etwa durch eine gesteigerte Nachfrage nach Rohstoffen, bleibt der Effekt insgesamt begrenzt.

Die jüngsten Stützungsmaßnahmen Chinas konzentrieren sich stärker auf die Stabilisierung des Finanzsystems und des Immobiliensektors und weniger auf große Infrastrukturprojekte, die in der Vergangenheit zu einem globalen Aufschwung beigetragen haben.

Die Schwellenmärkte zeichnen sich zudem durch eine große Heterogenität aus. Während Rohstoffexporteure wie Brasilien und Indonesien weiterhin auf eine Erholung der globalen Nachfrage hoffen, profitieren andere Volkswirtschaften von technologischen Investitionen und veränderten Handelsmustern.

Die Rolle des US-Dollars

Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung der Schwellenmärkte beeinflusst, ist der US-Dollar. Eine expansive Fiskalpolitik und mögliche Inflationstendenzen in den USA könnten den Dollar stärken und den Druck auf Schwellenländerwährungen erhöhen. Dies würde die Spielräume der dortigen Zentralbanken für geldpolitische Lockerungen einschränken und die relative Attraktivität der Schwellenmärkte beeinträchtigen.

Für Anlegerinnen und Anleger erscheinen die aktuellen Bewertungen von Schwellenländeraktien im Vergleich zu Aktien der Industrieländer relativ günstig. Die Heterogenität der Länder, die veränderten globalen Handelsmuster sowie auch die unterschiedliche Betroffenheit durch die US-Außenpolitik sprechen allerdings dafür, an den Märkten der Schwellenländer aktiv und damit selektiv vorzugehen.

Gerade der Blick auf Regionen wie Indien, Asean und Nordostasien zeigt, dass sich jenseits von China an den Schwellenmärkten einige vielversprechende Chancen bieten können. In China selbst hat vor allem die strenge Regulierung die Rentabilität chinesischer Unternehmen gehörig unter Druck gesetzt. Das Wachstum des Gewinns je Aktie konnte in den letzten zehn Jahren nicht mit dem Wirtschaftswachstum mithalten, während die Eigenkapitalrendite von 15 Prozent auf 11 Prozent fiel. Für eine nachhaltige Verbesserung der chinesischen Aktienperformance wären weniger und besser vorhersehbare Regulierungen hilfreich.