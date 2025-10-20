Westliche Hightech- und Rüstungsindustrien hängen stark von Chinas schweren seltenen Erden ab – ein Risiko, das Investoren genau beobachten sollten.

Seltene Erden spielen in der globalen Rüstungs- und Hightechindustrie eine entscheidende Rolle. China nutzt das für sich aus.

Der wirtschaftliche Konflikt zwischen den USA und China hat sich wieder deutlich verschärft. Präsident Trump verhängte Importzölle von 100 Prozent auf eine breite Palette chinesischer Produkte sowie strikte Exportbeschränkungen für „kritische Software“.

Auslöser waren drastisch ausgeweitete chinesische Exportkontrollen auf seltene Erden – ohne vorherige Ankündigung. Im September sanken die chinesischen Ausfuhren infolge dieser Maßnahmen um 31 Prozent, ein deutliches Signal vor den anstehenden Verhandlungen mit den USA.

Seltene Erden werden in leichte (LREE, light rare earth elements) und schwere (HREE, heavy rare earth elements) unterschieden. LREE wie Neodym und Praseodym sind entscheidend für Elektromotoren, Windkraftturbinen und Lautsprecher. HREE – etwa Dysprosium, Terbium und Ytterbium – sind unverzichtbar für Hochleistungsmagnete in sicherheitskritischen Technologien. Sie sorgen dafür, dass Magneten auch bei hohen Temperaturen stabil bleiben, wie sie in Kampfflugzeugen, Lenkwaffen, Drohnen, Radarsystemen oder präzisen Steuergeräten für Raketen und Satelliten vorkommen.

Auch in der Chipindustrie spielen seltene Erden eine zentrale Rolle – nicht in den Halbleitern selbst, aber in der Fertigung, etwa in Laseroptiken, Poliermitteln, Speziallegierungen oder Ionenimplantationsschritten. Ein Ausfall chinesischer Lieferungen würde die globale Halbleiterproduktion empfindlich treffen.

China dominiert den Markt

Bereits Ende 2024 hatte China den Export strategischer Rohstoffe wie Gallium, Germanium und Antimon eingeschränkt – wichtige Materialien für die Halbleiterindustrie, allerdings mit geringerer Monopolstellung. Bei den schweren seltenen Erden hingegen kontrolliert China rund 70 Prozent der Weltförderung und über 90 Prozent der Raffinierungskapazitäten.

Auch für moderne Waffensysteme besteht ein erheblicher Bedarf an diesen Materialien: Ein F-35-Kampfjet benötigt rund 400 Kilogramm kritische Rohstoffe, ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse etwa 2.600 Kilogramm, ein Atom-U-Boot fast 5.000 Kilogramm. Die Rüstungsindustrie westlicher Staaten ist damit in einem Maße von chinesischen Lieferungen abhängig, das selbst bei kurzer Unterbrechung spürbare Folgen hätte.

Globale Abhängigkeiten

Schwere seltene Erden gehen nicht nur in die USA, sondern vor allem nach Japan, Taiwan und Südkorea. Nach aktuellen Handelsdaten entfallen auf Japan rund 15 bis 20 Prozent und auf Taiwan etwa 5 bis 7 Prozent der chinesischen HREE-Exporte. Japan konnte seine Abhängigkeit durch neue Quellen, etwa aus Australien, von über 90 Prozent auf unter 60 Prozent reduzieren, bleibt bei bestimmten Elementen jedoch auf China angewiesen. Für Taiwan, dessen Halbleiterindustrie zu den wichtigsten der Welt zählt, bleibt die Versorgung strategisch kritisch.

China hat sich rechtlich längst vorbereitet: Bereits 2021 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Sanktionen gegen Länder erlaubt, die China wirtschaftlich bestrafen. Die aktuellen Exportkontrollen besitzen extraterritoriale Wirkung – analog zu den US-Bestimmungen, die den Export modernster Chipanlagen nach China einschränken. Während Washington Lieferungen von Hochleistungschips limitiert, setzt Peking bei kritischen Rohstoffen den Hebel an.

Konsequenzen für Industrie und Wirtschaft

Die Folgen sind weitreichend: Ohne Dysprosium und Terbium lassen sich viele Hochleistungsmagnete und damit zahlreiche Hightech-Anwendungen schlicht nicht herstellen.

Besonders betroffen ist die globale Halbleiterfertigung: Produktionsketten könnten sich verlangsamen oder zeitweise sogar lahmgelegt werden. Europa ist besonders verwundbar, da es kaum eigene Raffinierungskapazitäten besitzt. Die Abhängigkeit reicht damit weit über Rüstungsfragen hinaus und betrifft zentrale Zukunftsindustrien wie Elektromobilität, KI-gestützte Elektronik und erneuerbare Energien.

China nutzt diese Abhängigkeit gezielt als politisches Druckmittel. Präsident Xi fordert von den USA ein klares Nein zur Unabhängigkeit Taiwans und eine Lockerung der Exportbeschränkungen für Hochleistungschips. Trotz Zöllen und Sanktionen hat das Land bislang kaum Exporteinbußen erlitten: Neue Absatzmärkte in Asien und Afrika kompensieren Rückgänge im US-Handel. Der Anteil der USA an den chinesischen Gesamtexporten liegt inzwischen unter 10 Prozent – ein weiterer Beleg für die wachsende Unabhängigkeit Pekings vom westlichen Markt.

Chancen für Investoren

Für Investoren ergeben sich aus der geopolitischen Zuspitzung zwei zentrale Schlussfolgerungen: Erstens gewinnt die Diversifikation der Rohstoffabhängigkeit strategisch an Bedeutung. Unternehmen mit Zugang zu alternativen Förderquellen – etwa in Australien, Kanada oder Afrika – sowie Anbieter von Recycling- und Aufbereitungstechnologien profitieren langfristig von der Suche nach Versorgungssicherheit.

Zweitens dürfte die zunehmende staatliche Kontrolle über Exportströme zu anhaltend höheren Preisen für seltene Erden führen. Einen Ansatz bieten spezialisierte Fonds oder Rohstoff-ETFs im Bereich strategischer Metalle, Energieeffizienz oder Elektrifizierung – allerdings bei erhöhter Volatilität. Eine moderate Beimischung solcher Themen kann helfen, geopolitische Risiken im Portfolio gezielt abzubilden.

Über den Autor

Jürgen Brückner ist Portfoliomanager der FV Frankfurter Vermögen in Bad Homburg/ Königstein.