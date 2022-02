Analyse von HQ Trust China ist als Exportland wichtig, die Börsen hängen aber an den USA

Sven Lehmann, Fondsmanager von HQ Trust, ermittelte zunächst für die wichtigsten Regionen und ihre größten Volkswirtschaften den Anteil der Exporte des Landes nach China und in die USA in den Jahren 2001 und 2021. Dann berechnete er für dieselben Jahre die Korrelation der jeweiligen MSCI Aktienindizes mit dem MSCI China und dem MSCI USA.

>>> Vergrößern



Sven Lehmann kommentiert seine Ergebnisse:

In den vergangenen 20 Jahren hat China als Exportpartner stark an Bedeutung gewonnen. An den Kapitalmärkten stieg im gleichen Zeitraum allerdings die Abhängigkeit von den USA.

Beispiel Deutschland: Der Anteil der deutschen Exporte nach China vervierfachte sich von 2001 bis 2021 auf 7,8 Prozent. In Richtung USA sank er im gleichen Zeitraum von 10,7 auf 8,8 Prozent. Die Korrelation der Aktienmärkte entwickelte sich dennoch entgegengesetzt. Zwischen Deutschland und den USA stieg sie von 0,69 auf 0,85, zwischen Deutschland und China ging sie von 0,35 auf 0,28 zurück.

In allen analysierten Regionen und Ländern hat der Anteil der Exporte nach China zugenommen. Der US-Anteil war mit Ausnahme der Schweiz überall rückläufig. Die Korrelation mit dem MSCI China ist dagegen seit 2001 nahezu überall gesunken. Nur bei den asiatischen Emerging Markets und Indien war das Gegenteil der Fall.