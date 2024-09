Chi Lo, BNP Paribas AM

Unabhängig davon, ob die Demokraten oder die Republikaner die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnen: Es scheint sicher, dass auch die nächste Regierung der Vereinigten Staaten eine protektionistische Haltung gegenüber China einnehmen wird.

Tatsächlich hat die Biden-Administration die meisten Zölle des vorherigen Präsidenten Donald Trump gegen China beibehalten. Neben der Beschränkung von Exporten sind Zölle in den USA parteiübergreifend das übliche Instrument zur Steuerung des Wettbewerbs. Es lohnt sich also, die Auswirkungen zusätzlicher Zölle auf das Wachstum in China und darüber hinaus zu bewerten.

Wie könnte sich ein Zollsatz von 60 Prozent auswirken?

Ein guter Ausgangspunkt dafür ist Trumps Wahlkampfvorschlag, einen Zollsatz in Höhe von 60 Prozent auf alle chinesischen Einfuhren zu erheben. Peking wird nicht in der Lage sein, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, denn das Land importiert viel weniger aus den USA als umgekehrt: Im Jahr 2023 beliefen sich die Einfuhren Chinas aus den Vereinigten Staaten auf nur 156 Milliarden US-Dollar. Die USA importierten umgekehrt Waren im Wert von insgesamt 464 Milliarden US-Dollar.

Die Beeinträchtigung des chinesischen Wachstums dürfte dennoch überschaubar sein. Peking könnte sie ohne Probleme durch fiskalische Maßnahmen zur Stützung der Binnennachfrage ausgleichen. Denn die chinesische Wirtschaft ist nicht mehr in dem Maße exportorientiert wie früher. Seit der globalen Finanzkrise von 2007/2008 sind die Nettoausfuhren nicht mehr der Hauptmotor für das Wachstum (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Bedeutung der Exporte für China nimmt ab

Quellen: CEIC, BNP Paribas Asset Management, Stand: 14. August 2024

Diese Einschätzung berücksichtigt jedoch nur die primären Auswirkungen auf das chinesische Wachstum. Bezieht man die Auswirkungen des Zollschocks auf das lokale Vertrauen und die Preise von Vermögenswerten – deren Veränderung sich auf die Inlandsnachfrage auswirken könnte – sowie die Konsequenzen des zunehmenden Protektionismus für den Welthandel und die globale Nachfrage ein, könnte die Konjunkturentwicklung durchaus stärker beeinträchtigt werden. Einige Marktteilnehmer schätzen den Wachstumsverlust vor diesem Hintergrund auf 2,5 Prozentpunkte pro Jahr.

Auswirkungen der US-Zölle auch über China hinaus

Neben China könnten auch andere Länder von US-Zöllen auf Waren aus dem Land betroffen sein. Es ist nicht klar, wie die USA Einfuhren über andere Staaten behandeln würde. Daher ist eine genaue Prognose unmöglich. Dennoch können wir die globalen Auswirkungen anhand von Daten zur Handelsumlenkung abschätzen.

Offizielle Daten zeigen, dass Mexiko, Vietnam, Taiwan, Südkorea und Kanada in erheblichem Maße vom chinesisch-amerikanischen Handelskrieg profitiert haben: Sie gewannen Marktanteile auf Kosten Chinas. Darüber hinaus hat der Handelskrieg eine Verschiebung der regionalen Lieferketten zugunsten der ASEAN-Region (Verband Südostasiatischer Nationen mit den Mitgliedsländern Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) sowie Mexikos bewirkt.

Chinesische Exporte über Drittländer

Um sich gegen die Auswirkungen der US-Zölle zu schützen, hat China seine Direktinvestitionen in den ASEAN-Staaten und Mexiko sowie seine Exporte dorthin intensiviert. Chinesische Firmen könnten verstärkt in diesen Regionen produzieren und die Waren dann in die USA exportieren. Auf diese Weise würden viele US-Zölle umgangen werden.

Aus asiatischer Sicht hat dieser indirekte Weg für chinesische Exporte in die USA den intraregionalen Handel angekurbelt. Das kommt den Volkswirtschaften in der Region zugute. Die Entwicklung hat außerdem einen strukturellen Wandel in den regionalen Lieferketten eingeleitet. Dadurch wird China enger mit Asien verflochten, was das Narrativ der Abkopplung widerlegt.

Langfristig gesehen gibt es einen weiteren wichtigen, oft aber übersehenen Faktor, der die Auswirkungen der US-Zölle auf China dämpft: Chinas Exportexpansion in andere Märkte, vor allem in die Länder der „Neuen Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative, BRI). Dadurch will das Land die Verlangsamung der Ausfuhren in die USA kompensieren.

China exportiert mehr in die BRI-Länder als nach Europa und in die USA (siehe Grafik 2). Das liegt sowohl an der Ausweitung seines Handels als auch – was noch wichtiger ist – an der Verdreifachung der Zahl der BRI-Länder.

Grafik 2: Chinesische Exporte in BRI-Länder massiv gestiegen (in Milliarden US-Dollar)

Quellen: CEIC, BNP Paribas Asset Management, Stand: 14. August 2024

China investiert verstärkt in Forschung und Entwicklung

Neben den Zöllen werden wahrscheinlich weitere US-Ausfuhrbeschränkungen für Technologiegüter und Know-how zu Unsicherheiten in China führen.

Um dem entgegenzuwirken, hat das Land seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) erhöht. Sie haben mittlerweile relativ gesehen fast das US-Niveau erreicht. Außerdem hat es Milliarden in seine Mikrochipindustrie investiert, insbesondere durch die Einrichtung des umgerechnet 95 Milliarden US-Dollar schweren China Integrated Circuit Industry Investment Fund.

Die US-Exportbeschränkungen für Technologie werden Chinas Entschlossenheit, in diesem Bereich unabhängiger zu werden, weiter verstärken. Dies ist eines der Hauptziele der Entwicklungsstrategie des „doppelten Kreislaufs“. Damit will China dem Druck von außen und den Verschiebungen der globalen Nachfrage begegnen.

China holt technologisch schnell auf

Die Bemühungen, die technologische Entwicklung voranzutreiben, zeigen bereits Ergebnisse. Chinas Dominanz auf dem Weltmarkt für Elektrofahrzeuge ist ein bemerkenswertes Beispiel. Sogar bei der Produktion fortschrittlicher Halbleiterchips macht China schnell Fortschritte. Die Vorstellung eines 7-Nanometer-Chips im August 2023 zeigt: Das Land holt bei der Entwicklung von Halbleitern (durch HiSilicon, das Huawei gehört) und bei der Herstellung (durch das Unternehmen Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC) in einem Tempo auf, das nur wenige erwartet hatten.

Die Massenproduktion von 5-Nanometer-Chips hat Gerüchte über mögliche weitere Sprünge bei den Chips der nächsten Generation genährt. Außerdem ist geplant, einen Mikrochip für künstliche Intelligenz auf den Markt zu bringen. Der Ascend 910C von Huawei und SMIC soll mit dem allgegenwärtigen H100-Mikrochip von Nvidia aus den USA konkurrieren. Dessen Ausfuhr nach China haben die Vereinigten Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten.

Zugegeben: Diese Chips liegen immer noch eine Generation hinter den hochmodernen 3-Nanometer-Chips aus den entwickelten Volkswirtschaften zurück. Sie zeigen jedoch, dass China trotz der von den USA auferlegten Hindernisse schnell vorankommt.

Auf der Suche nach Wachstum im In- und Ausland

Wie bereits erwähnt, sind chinesische Vergeltungsmaßnahmen gegen höhere US-Zölle kurzfristig unwahrscheinlich, da das Land nur relativ wenig Waren aus den USA importiert. Vermutlich wird es eher mit gezielten Maßnahmen reagieren. Peking könnte sich außerdem wieder verstärkt auf die Belt and Road Initiative konzentrieren, um seine Exportmärkte zu erweitern.

Zur Abmilderung der Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft könnte China die fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen verstärken. Schließlich sind nicht die Exporte der wichtigste Wachstumsmotor, sondern der Binnenmarkt einschließlich des öffentlichen Sektors.

Um die fiskalische Expansion zu erleichtern, wird die Zentralbank wahrscheinlich die Geldpolitik weiter und über einen längeren Zeitraum lockern müssen. Außerdem wird China seinen Realzins vermutlich lange genug unter der realen Wachstumsrate halten müssen, um angesichts einer Verlangsamung der Auslandsnachfrage die privaten Investitionen und die Verbraucherausgaben zu stützen.